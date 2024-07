Vincent lettere dall’altra metà del cielo al Castello di Thiene

Sabato 13 luglio alle ore 21:30 al Castello di Thiene in Corso G.Garibaldi 2, Thiene (VI) si terrà “Vincent lettere dall’altra metà del cielo” la straordinaria vita di Van Gogh

Un racconto di parole, musica e immagini in uno spettacolo ideato da Francesco Lenzini, ospitato dal Castello di Thiene il 13 luglio prossimo

Il prossimo 13 luglio Vincent Van Gogh fa tappa al Castello di Thiene. Nel giardino secolare della dimora storica va in scena Vincent. Lettere dall’altra metà del cielo, la travagliata vita del pittore olandese raccontata attraverso gli estratti delle lettere al fratello Theo e il commento critico di alcune tra le sue opere più famose. L’evento si svolgerà anche in caso di brutto tempo nell’atrio del Castello.

Eventi culturali al Castello di Thiene

Non è la prima volta che il Castello ospita spettacoli tra le proprie mura, anzi. Nel corso degli anni si sono alternati eventi e performance teatrali e musicali tutti caratterizzati da una forte matrice culturale. «Tenere viva la memoria di questi luoghi significa farli vivere nella contemporaneità – spiega Francesca Di Thiene, comproprietaria del Castello di Thiene – per questo le porte del Castello sono sempre aperte: dalle visite guidate alle attività per i bambini, dai concerti al teatro, la programmazione culturale è costante e non si ferma alla rievocazione del passato ma dialoga con il presente grazie alle iniziative ospitate».

Il progetto artistico di Francesco Lenzini

Il progetto artistico è stato ideato da Francesco Lenzini, architetto e dottore di ricerca formatosi all’Università Iuav di Venezia, all’Università degli Studi Roma Tre e al Politecnico di Milano, dove attualmente svolge attività didattica presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. Nel 2019, Lenzini unisce un modello fortemente innovativo di storytelling all’improvvisazione musicale: la vita poetica e drammatica del maestro olandese viene rielaborata in un testo originale ed accompagnata dalle sonorità del vibrafono e della chitarra attraverso brani di arrangiamento alternati a pezzi originali. Con l’utilizzo di alcune delle sue opere che accompagnano l’alternarsi di parole e musica, lo spettacolo mette in scena un ensemble narrativo di forte impatto emozionale in un contesto culturale divulgativo coinvolgente.

I protagonisti dello spettacolo

A narrare le vicende del pittore tormentato sarà lo stesso Francesco Lenzini, accompagnato da Edoardo Ponzi al vibrafono e Giorgio Genta alla chitarra, su musiche di C. Corea, Gershwin, H. Villa- Lobos. I brani originali sono di E Ponzi, G. Genta.

Informazioni

13 luglio 2024, ore 21:30, durata 1,10h

Castello di Thiene, via G.Garibaldi 2, Thiene (VI)

Performers:

Francesco Lenzini: testi e voce narrante

Edoardo Ponzi: vibrafono

Giorgio Genta: chitarra

Musiche di C. Corea, Gershwin, H. Villa- Lobos

Adatto dai 15 anni

I posti non sono numerati

Si ricorda che le porte apriranno 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo

L’evento si svolgerà anche in caso di brutto tempo nell’atrio del Castello

Biglietti

Intero € 18

Ridotto (dai 15 ai 18 anni) € 12

Acquisto in loco e in prevendita al seguente link (https://tickets.fatt.cloud/v2/biglietti?store=castellodithiene) fino ad esaurimento dei posti

Fonte: Ufficio Stampa Castello di Thiene