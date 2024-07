Villa Godi Malinverni: workshop in giardino

Nuovi comfort e cambiamento climatico: temi di progetto disciplinari per Villa Godi Malinverni

Il 4, 5 e 6 luglio 2024 i giardini di Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza ospiteranno un workshop in giardino dal titolo “Nuovi comfort e cambiamento climatico: temi di progetto disciplinari per Villa Godi Malinverni”, condotto dal Dipartimento di Culture di Progetto dell’Università IUAV di Venezia.

Il workshop

Si inserisce nell’ambito del restauro del giardino storico di Villa Godi Malinverni, voluto dal proprietario Christian Malinverni e coordinato dall’architetto Nazzareno Leonardi, progettista e direttore dei lavori, attraverso i fondi ottenuti dal PNRR, dal Ministero della Cultura, da Next Generation EU e dal Bando Parchi e Giardini.

L’idea è nata da una convenzione tra Palladium S.a.s. di Christian Malinverni e l’Università IUAV di Venezia con l’obiettivo di avviare un’esplorazione progettuale su alcuni scenari che, in un contesto di cambiamento climatico, richiedono un ripensamento nella gestione e nella cura degli spazi pertinenziali di Villa Godi Malinverni, dei giardini e del parco stesso, l’unico a firma di Andrea Palladio fra tutte le ville palladiane venete.

L’occasione

Intende, inoltre, aprire una riflessione progettuale e interdisciplinare che mira a concepire il grande parco della villa, costituito da un giardino storico, le pertinenze boschive e agricole, come parti integranti di un paesaggio patrimoniale e urbano che, nella prospettiva del cambiamento climatico, dovranno necessariamente essere ripensati, non solo nell’ottica di una autosufficienza idraulica, ma anche in termini di servizi eco-sistemici e di comunicazione territoriale.

A seguito della recente risistemazione dello spazio adiacente la villa storica, alcune scelte progettuali necessitano di essere poste all’interno di visioni capaci di concepire questi spazi alla luce di nuovi possibili ruoli urbani e sociali che potrebbero ricoprire.

Nel dettaglio, il giorno 4 luglio sarà dedicato al tema della Conoscenza. Prevederà una visita della villa e degli spazi aperti di pertinenza, oltre all’identificazione delle progettualità in atto.

Il 5 luglio il tema sarà quello della Produzione e darà l’avvio al lavoro in gruppi tematici per la costruzione di una vision.

Infine, sabato 6 luglio sarà il momento della tavola rotonda di confronto dei risultati. La conferenza è aperta al pubblico, gratuitamente. Prenotazione consigliata a giardinidelpalladio@gmail.com

Il workshop è coordinato

dal professor Luca Velo, responsabile scientifico dell’Università IUAV di Venezia,

dall’architetto Nazzareno Leonardi, direttore dei lavori,

dall’architetto Edoardo Alberti, ricercatore dell’Università IUAV di Venezia,

dall’architetto Lorenza Gasparella, PhD in Progettazione e Gestione dell’ambiente e del paesaggio dell’Università La Sapienza di Roma,

dall’architetto Nicola Russolo, dottorando in Sustainable Development and Climate Change dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia,

dall’architetto Michele Tobia, dottorando nell’ambito della ricerca internazionale di architettura Villard d’Honnecourt.

Non mancherà la partecipazione dell’architetto Fernando Lua Silva dell’Agence Ter Parigi – ACPA Barcellona.

Progetto “I Giardini del Palladio”

Ufficio Stampa ufficiostampa@villagodi.com