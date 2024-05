Villa Godi Malinverni: rassega di danza e spettacolo

“Un parco di fantasie”: torna nei giardini di Villa Godi Malinverni la rassega di danza e spettacolo finanziata dal PNRR

Dopo il successo dei primi due appuntamenti nel mese di aprile, torna nel parco secolare di Villa Godi Malinverni, a Lugo di Vicenza, la rassegna di eventi “Un parco di fantasie”, organizzata dalla compagnia vicentina Exvuoto Teatro nell’ambito delle attività di valorizzazione del progetto di restauro del parco storico “I giardini del Palladio”, finanziato dal PNRR e voluto dal proprietario Christian Malinverni.

Villa Godi Malinverni

Nei giorni 8 e 9 giugno, dalle 10:00 alle 18:00, Villa Godi Malinverni farà da cornice ad alcuni appuntamenti incentrati sul tema delle tradizioni e della sostenibilità, in un’atmosfera di immersione e condivisione alla scoperta del parco della Villa.

Dance Well

La rassegna si aprirà sabato 8 giugno alle ore 11:30 con una lezione di “Pillole di Dance Well, ricerca e movimento per il Parkinson”, pratica di danza partecipativa nata nel Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa, ma divenuta ormai internazionale, approdata a Villa Godi Malinverni grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro Civico di Schio.

“Dance Well” porta la danza contemporanea nei luoghi della cultura coinvolgendo persone di tutte le età, in particolare persone che convivono con il Parkinson, mettendo al centro il benessere della persona e l’esperienza comunitaria.

Gazpacho, Flamenco y mas!

La giornata proseguirà alle ore 17:00 con uno spettacolo di flamenco dal titolo “Gazpacho, Flamenco y mas!” di Manuela Carretta e Tiziana Mantoan, durante il quale il pubblico avrà la possibilità, accompagnato dalla musica live, di entrare nell’atmosfera dell’area scenica assieme alle ballerine di flamenco, in un viaggio fra le tradizioni del Veneto e quelle dell’Andalusia.

Domenica 9 giugno alle ore 11:30

il parco di Villa Godi farà da sfondo ad un’altra lezione di “Dance Well”, mentre alle ore 16:00 e alle ore 18:00 si terrà, in due turni, lo spettacolo “Anguane, salbanei, strie, striossi, maranteghe e rumaossi” di Valentina Brusaferro e Dedalo Furioso.

Si tratta di un percorso teatrale immersivo fra i sentieri del parco che valorizzerà l’interesse paesaggistico del parco di Villa Godi Malinverni attraverso il recupero di miti della tradizione popolare veneta legati alla natura, alle sorgenti, ai corsi d’acqua e ai boschi.

Tutti gli eventi sono gratuiti fino ad esaurimento dei posti disponibili, la prenotazione è obbligatoria scrivendo all’indirizzo email giardinidelpalladio@gmail.com o al numero 331.1279834.

Progetto “I Giardini del Palladio”

Ufficio Stampa Villa Godi Malinverni

ufficiostampa@villagodi.com