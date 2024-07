Villa Godi Malinverni: “La musica e il teatro al tempo di Palladio”

“La musica e il teatro a Villa Godi Malinverni al tempo di Palladio”

Dal 2 al 6 settembre Villa Godi Malinverni ospiterà un workshop di musica antica in convenzione con il Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza. Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 luglio.

Dal 2 al 6 settembre Villa Godi Malinverni, la prima villa del Palladio, a Lugo di Vicenza, aprirà le porte ad un workshop di musica antica dal titolo “La musica e il teatro a Villa Godi Malinverni al tempo di Palladio” che vedrà coinvolti docenti di livello nazionale ed internazionale.

Il workshop si inserisce nell’ambito del restauro del giardino storico di Villa Godi Malinverni, voluto dal proprietario Christian Malinverni e coordinato dall’architetto Nazzareno Leonardi, progettista e direttore dei lavori, attraverso i fondi ottenuti dal PNRR, dal Ministero della Cultura, da Next Generation EU e dal Bando Parchi e Giardini.

Villa Godi Malinverni

Organizzato da Maestro Società Cooperativa, in collaborazione con l’Ensemble Dramatodia – Alberto Allegrezza di Bologna e in convenzione con il Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza, il corso è finalizzato alla messa in scena, secondo la prassi rappresentativa antica, di alcuni brani “a molte voci” risalenti a compositori di area padana della fine del Cinquecento.

Gli allievi avranno l’opportunità di sperimentare concretamente e in maniera pluridisciplinare il linguaggio codificato del teatro tardo-rinascimentale, la danza storica e la musica d’insieme per voci e strumenti nella cornice di una delle ville palladiane meglio conservate del Veneto.

La durata del workshop sarà di quattro giornate di studio intensivo durante le quali si alterneranno momenti di lezione individuale a sessioni di musica da camera.

I docenti

Saranno Alberto Allegrezza (gestualità teatrale codificata), Bernd Niedecken (danza rinascimentale), Pietro Modesti (cornetto) e Sergio Gasparella (concertatore e maestro al cembalo).

Il corso vedrà poi la restituzione del progetto didattico attraverso un concerto itinerante dal titolo “La selva e il giardino: l’Arcadia nelle musiche policorali del Cinquecento” che si terrà venerdì 6 settembre alle ore 17:30 all’interno del parco secolare della Villa nell’ambito della rassegna culturale “Un palcoscenico unico al mondo”.

Il corso accoglierà un numero massimo di 24 musicisti così suddivisi: 12 voci, 6/8 strumentisti (il corso è aperto a qualsiasi strumento a fiato), 4/6 danzatori.

L’ammissione e la partecipazione al corso saranno liberi e gratuiti. In caso di superamento del numero di partecipanti, si procederà ad una selezione tramite il video inviato insieme alla domanda. Tutti i candidati dovranno inviare il proprio modulo di partecipazione ed il link al video entro martedì 30 luglio all’email musicanticavillagodimalinverni@gmail.com.

Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione “eventi” del sito di Villa Godi Malinverni, nel sito del Conservatorio di Vicenza, o richiedendole all’indirizzo mail sopra riportato.

Progetto “I Giardini del Palladio” Ufficio Stampa

ufficiostampa@villagodi.com