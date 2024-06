Villa Cordellina Lombardi: concerto dell’Orchestra Sinfonica del Veneto

Marco Polo 700: l’Orchestra Sinfonica del Veneto racconta il viaggio del veneziano alla scoperta del mondo. Mercoledì 3 luglio 2024 ore 21, parco di Villa Cordellina Lombardi – Ingresso libero su prenotazione.

Sarà villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore ad accogliere mercoledì 3 luglio alle ore 21 il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Veneto “Marco Polo 700, la musica ai confini del mondo” organizzato dalla Provincia di Vicenza e da Banca delle Terre Venete in occasione dell’anniversario dei settecento anni dalla morte di Marco Polo.

La manifestazione rientra nella serie di concerti promossi dall’Orchestra Sinfonica del Veneto in collaborazione con la Regione del Veneto e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il cartellone delle iniziative di questo importante anniversario dedicato al viaggiatore veneziano divenuto oggi più che mai un simbolo di confronto tra le città, i popoli e le nazioni nell’ottica di promuovere i valori universali della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e del rispetto reciproco in uno scenario geo-politico attraversato da profondi mutamenti.

Protagonisti del concerto il soprano georgiano Madina Karbeli e il tenore Cristian Ricci, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica del Veneto, diretta dal maestro Marco Titotto. Il programma musicale comprende musiche di Verdi, Puccini, Strauss. Spazierà da Amilcare Ponchielli a Ennio Morricone fino alla presentazione dell’inedita sinfonia dell’opera Cublai gran Khan de’ Tartari di Antonio Salieri.

L’evento, che sarà condotto e presentato dalla scrittrice e giornalista Federica Morello, costituirà una preziosa occasione per diffondere una conoscenza più immediata e attraente della figura di Marco Polo e delle vicende a lui legate attraverso la musica operistica e le ambientazioni che hanno preso spunto e ispirazione dai vari racconti di Venezia e dell’Oriente tra storia, narrazione, poesia e fiaba.

“Non poteva mancare il sostegno di Banca delle Terre Venete per abbracciare questo progetto e ricordare in un grande evento musicale e culturale il personaggio di Marco Polo nell’anniversario della morte – spiega Gianfranco Sasso, Presidente di Banca delle Terre Venete–

Un personaggio che esalta con la sua vicenda l’importanza del metodo ispirato al dialogo per un confronto pacifico tra culture lontane. Questa manifestazione ha visto il suo debutto alla Fenice di Venezia e viene ora presentata a villa Cordellina Lombardi per offrire al pubblico un’esperienza che metterà insieme musica, arte e storia in un sodalizio tra il mondo imprenditoriale e le varie Istituzioni”.

“Il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Veneto si inserisce in un cartellone di eventi che vuole rendere villa Cordellina Lombardi sempre più un riferimento culturale vicentino -afferma Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza– non solo per essere una delle ville settecentesche più interessanti del Veneto, con il salone nobile completamente affrescato da Giambattista Tiepolo, ma anche per gli eventi che ospita e che quest’anno sono particolarmente numerosi e di spessore.

Mi riferisco, oltre naturalmente a questo concerto,

all’incontro con Rula Jebreal per la rassegna Sorsi d’Autore,

al concerto con il Coro e Orchestra di Vicenza della scorsa settimana,

al concerto di Giuliana De Sio previsto a fine luglio e ad altri eventi che stiamo organizzando per settembre.

Villa Cordellina è sede di rappresentanza della Provincia di Vicenza, ma vogliamo che sempre più sia percepita dai vicentini come un luogo da vivere nel nome dell’arte e della cultura.”

Il concerto è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria

In caso di maltempo sarà rinviato a venerdì 5 luglio.

