Villa Caldogno: rassegna Mirror – Face to face, artisti italiani e polacchi

Anche nel 2024 il Club per l’UNESCO di Vicenza continua la sua opera di conoscenza nel panorama della grafica d’arte contemporanea proponendo, per questa decima edizione della rassegna Mirror – Face to face, una selezione di opere di artisti italiani e polacchi. Le nove esposizioni precedenti hanno affiancato a quelli di casa nostra artisti della Macedonia, dell’Estonia, del Cile, del Portogallo, della Bulgaria, della Serbia, della Macedonia, dell’Olanda e dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania nell’ultima edizione.

Mirror – Face to face

In questa edizione di Mirror – Face to face, partecipano cinquantasei artisti, invitati a proporre al pubblico la propria opera. Favorendo il confronto sulla stampa d’arte attraverso temi, tecniche, prospettive interpretative differenti.

Lo specchio è la porta di passaggio tra mondo reale e immaginario, contrapposizione tra occhio e sguardo, esteriorità e interiorità, oscillazione tra il vedere (riflettere) e il comprendere (far riflettere), lo specchio svela ciò che è oltre la dimensione figurativa rappresentata nella stampa, dilatando lo spazio e offrendo allo spettatore sdoppiamenti percettivi.

Kamil Kocurek

La mostra italiana è curata da Valeria Bertesina, ideatrice del progetto (curatrice della Biennale Internazionale Di Carta/Papermade di Schio, Vicenza), mentre la mostra polacca sarà curata da Magdalena Kacperska, PhD in Arte presso UTH di Radom, artista e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Lodz, della quale è stata Vicerettore nel biennio 2020-2022.

Il Club per l’UNESCO di Vicenza e l’Accademia di Belle Arti di Łódź, con il supporto di altri Enti e Istituzioni, in primis l’Associazione VenetArt e Qu.Bi media di Vicenza e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Caldogno, curano l’organizzazione, rispettivamente per l’Italia e per la Polonia.

Mirror – Face to face persegue le indicazioni della Convenzione UNESCO 2005 sulla Diversità delle Espressioni Culturali e la Convenzione del Consiglio d’Europa sul Valore dal Patrimonio Culturale per la Società.

ARTISTI PARTECIPANTI

IL RE è NUDO _ERMINIA MITRANO

Mirror – Face to face

Alessandra Angelini, Silvia Baldisserotto, Maria Vittoria Cammarella, Luigi Cennamo, Piotr Ciesielski, Maurizio Corradin, Sławomir Ćwiek, Radosław Czarkowski, Mariusz Dański, Marita Dante, Lorenzo Davitti, Miriana De Luca, Rita Demattio, Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, Elżbieta Dul-Ledwosińska, Silvio Ferragina, Francesco Geronazzo, Magdalena Gryska, Piotr Gryz, Alicja Habisiak-Matczak, Raffaele Iommi, Magdalena Kacperska, Igor Kociński, Kamil Kocurek, Gabriel Kołat, Łukasz Leszczyński, Calogero Marrali, Andrzej Markiewicz, Barbara Martini, Tomasz Matczak, Annalisa Mercuri, Marcela Miranda, Erminia Mitrano, Matteo Nardella, Aleksander Olszewski, Beatrice Palazzetti, Joanna Paljocha, Toni Pecoraro, Monica Pellattiero, Silvio Pozzati, Riccardo Prevosti, Pietro Roca, Adam Romaniuk, Joseph Rossi, Giovanna Ruggeri, Martyna Rzepecka, Alessandro Severin, Ireneusz Solarek, Piotr Stachlewski, Ettore Stegagnolo, Wawrzyniec Strzemieczny, Pierangelo Tieri, Eva Trentin, Agnieszka Wasiak, Marek Zajko, Katarzyna Zimna.

EVENTO COLLATERALE

Miniprints in Villa Caldogno

Una grande sala della Villa è riservata ad un evento collaterale: una esposizione di stampa d’arte in piccolo formato. Due gruppi di studenti e circa settanta artisti sono stati invitati a partecipare con una grafica, sempre a tema libero, in formato A4.

Artisti partecipanti:

Salma Abd El Kader, Stefania Agnolin, Fatma Ahmed, Livia Alfiero, Nada Amr, Daniela Antonello, Shroua Ashraf, Mina Attawfiky, Alice Baldin, Silvia Baldisserotto, Margot Bassi, Eleonora Basso, Giovanna Besostri,

Gaby Bon, Andrea Bosich, Beatrice Bortolan, Katharina Bossman, Emma Busato, Roberta Campagnolo, Beatrice Canova, Giuditta Cappellari, Chiara Casagrande, Mariangela Cattelan, Michela Cazzola, Gianni Angelo Cereser,

Sandro Chinellato, Camilla D’Agata, Cecilia Dal Lago, Luisella Dell’Acqua, Lolita Donatella Coli, Adam Czech, Gianfranco Dal Sasso, Paola Estori, Veronica Festa, Federica Finotto, Luciana Frugani, Carla Fusi,

Mary Gerges, Andrea Girardi, Paola Gobbetti, Vlado Goreski, Oskar Gorzkiewicz, Fulvia Grbac, Alicja Habisiak-Matczak, Shams Hamoda, Yahia Hassan, Zahira Ibrahim, Dariusz Kaca, Magdalena Kacperska, Alaa Khadles, Elena Lana, Giorgia Lanza,

Tom Eidsvold Larsen, Samuele Lava, Raul Lolldharry, Elisa Lucchetta, Yasmin Magdy, Rozana Mahmoud, Loredana Manzato, Calogero Marrali, Roberto Micol, Emily Musumeci, Dominika Morariu, Habiba Nabil,

Matteo Nardella, Hager Negm, Giambattista Nitti, Agata Nowak, Beatrice Palazzetti, Charalampos Panagiotopoulos, Valery Parise, Anna Radko-Pedersen, Monica Pellattiero, Lorenzo Pinton, Maryna Podolska, Silvio Pozzati, Mila Radisić,

Marge Robam, Pietro Roca, Thomas Romagnolo, Sabina Romanin, Lisanna Saccozza, Samar Sameh, Sara Sant’Ana Casarotto, Alessandro Severin, Manuela Simoncelli, Ana Spasova, Andreina Stefanutti, Ettore Stegagnolo,

Sandra Stojaṅska-Rekus, Shrouk Tarek, Daria Tasca, Kjetil Teigen, Maria Alexandra Tecu, Rossella Titz, Giovanni Tonello, Stefano Toniolatti, Samuele Toniolo, Mosca – Elisa Vecchione, Vanna Zabarella.

Inoltre, due stiliste e artiste, Daria Tasca e Anna Poletti, hanno realizzato appositamente un abito d’artista ciascuna ispirato ad una stampa presente in esposizione.

Costi ingresso complesso palladiano:

L’ingresso comprende la visita a Villa Caldogno (Piano Nobile e Seminterrato), al Bunker e alla mostra permanente Dalla Prima Guerra Mondiale al 1945 situata al suo interno.

Biglietto intero €7,00 a persona; biglietto ridotto €5,00 (studenti, minorenni, over 65); gruppi €6,00.

Ingresso gratuito per gli artisti partecipanti e per i residenti del Comune di Caldogno

INAUGURAZIONE

Villa Caldogno, piano nobile – sabato 1 giugno 2024, ore 18:30

(ingresso libero fino a esaurimento posti)

ESPOSIZIONE

Villa Caldogno, seminterrato – Via Zanella, 3 – CALDOGNO (VI)

Dal 1 al 23 giugno 2024

ORARI di APERTURA

sabato e domenica 9:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00

INFO: + 39 04441871902 Qu.Bi Gallery

SITO: www.mirrorfacetoface.eu

FACEBOOK: www.facebook.com/mirrorfacetoface/

INSTAGRAM: www.instagram.com/mirrorfacetoface/

Fonte Gioia – Qu.Bi Media

INAUGURATION

Villa Caldogno, main floor

Saturday 1st June 2024, 6.30 pm

(free admission subject to availability)

EXPOSITION

Villa Caldogno, basement – Via Zanella, 3 – CALDOGNO (VI)

From the 1st to the 23rd June 2024

OPENING TIME

Saturday and Sunday 9:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00

Also in the 2024 the Club for UNESCO of Vicenza continues its work of knowledge the panorama of contemporary art graphics by proposing, for this tenth edition of the Mirror – Face to face review, a selection of works by Italian and Polish artists. The nine previous exhibitions brought artists from Macedonia, Estonia, Chile, Portugal, Bulgaria, Serbia, Macedonia, The Netherlands and Estonia, Latvia and Lithuania alongside those of our home.

Mirror – Face to face

Fifty-six artists take part in this edition of Mirror – Face to face. They were invited to propose their work to the public by encouraging discussion on the art print through different themes, techniques, interpretative perspectives.

The mirror is the gateway between the real and imaginary world, contrast between eye and gaze, exteriority and interiority, oscillation between seeing (reflecting) and understanding (making people reflect), the mirror reveals what is beyond the figurative dimension represented in the prints, expanding the space and offering the viewer perceptive doubling.

The Italian exhibition is curated by Valeria Bertesina, creator of the project (curator of the International Biennial Di Carta/Papermade in Schio, Vicenza), while the Polish exhibition will be curated by Magdalena Kacperska, PhD in Art at UTH in Radom, artist and teacher at the Academy of Fine Arts in Lodz, of which she was Vice-Rector in the two-year period 2020-2022.

The UNESCO Club of Vicenza and the Accademy of Fine Arts of Łódź, with the support of other Bodies and Institutions, primarily VenetArt association and Qu.Bi media of Vicenza and the Department of Culture of the Municipality of Caldogno, take care of the organization , respectively, for Italy and Poland.

Mirror – Face to face pursues the guidelines of the 2005 UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions and the Council of Europe Convention on the Value of Cultural Heritage for Society.

PARTICIPATING ARTISTS

Mirror – Face to face

Alessandra Angelini, Silvia Baldisserotto, Maria Vittoria Cammarella, Luigi Cennamo, Piotr Ciesielski, Maurizio Corradin, Sławomir Ćwiek, Radosław Czarkowski, Mariusz Dański, Marita Dante, Lorenzo Davitti, Miriana De Luca, Rita Demattio, Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, Elżbieta Dul-Ledwosińska, Silvio Ferragina, Francesco Geronazzo, Magdalena Gryska, Piotr Gryz, Alicja Habisiak-Matczak, Raffaele Iommi, Magdalena Kacperska, Igor Kociński, Kamil Kocurek, Gabriel Kołat, Łukasz Leszczyński, Calogero Marrali, Andrzej Markiewicz, Barbara Martini, Tomasz Matczak, Annalisa Mercuri, Marcela Miranda, Erminia Mitrano, Matteo Nardella, Aleksander Olszewski, Beatrice Palazzetti, Joanna Paljocha, Toni Pecoraro, Monica Pellattiero, Silvio Pozzati, Riccardo Prevosti, Pietro Roca, Adam Romaniuk, Joseph Rossi, Giovanna Ruggeri, Martyna Rzepecka, Alessandro Severin, Ireneusz Solarek, Piotr Stachlewski, Ettore Stegagnolo, Wawrzyniec Strzemieczny, Pierangelo Tieri, Eva Trentin, Agnieszka Wasiak, Marek Zajko, Katarzyna Zimna.

COLLATERAL EVENT

Miniprints in Villa Caldogno

A large room in the Villa is reserved for a collateral event: an exhibition of small format art prints. Two groups of students and around seventy artists were invited to participate with a graphic artwork, always with a free theme, in A4 format.

Participating Artists:

Salma Abd El Kader, Stefania Agnolin, Fatma Ahmed, Livia Alfiero, Nada Amr, Daniela Antonello, Shroua Ashraf, Mina Attawfiky, Alice Baldin, Silvia Baldisserotto, Margot Bassi, Eleonora Basso, Giovanna Besostri,

Gaby Bon, Andrea Bosich, Beatrice Bortolan, Katharina Bossman, Emma Busato, Roberta Campagnolo, Beatrice Canova, Giuditta Cappellari, Chiara Casagrande, Mariangela Cattelan, Michela Cazzola, Gianni Angelo Cereser,

Sandro Chinellato, Camilla D’Agata, Cecilia Dal Lago, Luisella Dell’Acqua, Lolita Donatella Coli, Adam Czech, Gianfranco Dal Sasso, Paola Estori, Veronica Festa, Federica Finotto, Luciana Frugani, Carla Fusi,

Mary Gerges, Andrea Girardi, Paola Gobbetti, Vlado Goreski, Oskar Gorzkiewicz, Fulvia Grbac, Alicja Habisiak-Matczak, Shams Hamoda, Yahia Hassan, Zahira Ibrahim,

Dariusz Kaca, Magdalena Kacperska, Alaa Khadles, Elena Lana, Giorgia Lanza,

Tom Eidsvold Larsen, Samuele Lava, Raul Lolldharry, Elisa Lucchetta, Yasmin Magdy, Rozana Mahmoud, Loredana Manzato, Calogero Marrali, Roberto Micol, Emily Musumeci, Dominika Morariu, Habiba Nabil,

Matteo Nardella, Hager Negm, Giambattista Nitti, Agata Nowak, Beatrice Palazzetti, Charalampos Panagiotopoulos, Valery Parise, Anna Radko-Pedersen,

Monica Pellattiero, Lorenzo Pinton, Maryna Podolska, Silvio Pozzati, Mila Radisić,

Marge Robam, Pietro Roca, Thomas Romagnolo, Sabina Romanin, Lisanna Saccozza, Samar Sameh, Sara Sant’Ana Casarotto, Alessandro Severin, Manuela Simoncelli, Ana Spasova, Andreina Stefanutti, Ettore Stegagnolo,

Sandra Stojaṅska-Rekus, Shrouk Tarek, Daria Tasca, Kjetil Teigen, Maria Alexandra Tecu, Rossella Titz, Giovanni Tonello, Stefano Toniolatti, Samuele Toniolo, Mosca – Elisa Vecchione, Vanna Zabarella.

Furthermore, two stylists and artists, Daria Tasca and Anna Poletti, have specially created an artist’s dress each inspired by a print on display.

Palladian complex entrance costs:

Admission includes a visit to Villa Caldogno (Noble Floor and Basement), the Bunker and the permanent exhibition From the First World War to 1945 located inside.

Full ticket € 7.00 per person; reduced ticket € 5.00 (students, minors, over 65s); groups € 6.00.

Free admission for participating artists and for residents of the Municipality of Caldogno

Fonte Gioia – Qu.Bi Media

INAUGURATION

Villa Caldogno, main floor – Saturday 1st June 2024, 6.30 pm

(free admission subject to availability)

EXPOSITION

Villa Caldogno, basement – Via Zanella, 3 – CALDOGNO (VI)

From the 1st to the 23rd June 2024

OPENING TIME

Saturday and Sunday 9:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00

INFO: + 39 04441871902 Qu.Bi Gallery

WEBSITE: www.mirrorfacetoface.eu

FACEBOOK: www.facebook.com/mirrorfacetoface/

INSTAGRAM: www.instagram.com/mirrorfacetoface/