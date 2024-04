Villa Caldogno: mostra “Veritas” di Sabino Galante

Inaugurazione della Mostra “Veritas” di Sabino Galante presso Villa Caldogno il 20 aprile / 10 maggio 2024 a cura di Alessandra Redaelli – Bunker di Caldogno – Villa Caldogno, via Giacomo Zanella 3

Nell’arte di Sabino Galante, la bellezza si fonde armoniosamente con la verità, creando un universo dove l’anima trova rifugio e rinnovata ispirazione.

Paolo Gidoni direttore di Qu.Bi Media

È con immenso piacere che annunciamo l’inaugurazione della mostra Veritas di Sabino Galante, un evento artistico di grande rilievo che avrà luogo il prossimo 20 aprile 2024, alle ore 18:30, presso la suggestiva cornice di Villa Caldogno, situata in via Giacomo Zanella, Caldogno (VI).

La mostra, a cura della rinomata curatrice Alessandra Radaelli e promossa congiuntamente da Techne Art e Qu.Bi Media, gode del prestigioso patrocinio del Comune di Caldogno, sottolineando così l’importanza e il valore culturale di questo eccezionale evento artistico.

Veritas non è semplicemente una mostra d’arte, ma un’occasione unica per immergersi in un viaggio emozionale e intellettuale. Attraverso le opere di uno dei più talentuosi artisti contemporanei. Il progetto artistico di Sabino Galante si propone di affrontare le complesse sfide della realtà contemporanea. Esplorando la condizione umana e il suo futuro attraverso una lente artistica profonda e riflessiva.

Le opere esposte

Galante presenta una rielaborazione empatica della statuaria antica, offrendo un omaggio sentito alla tradizione senza cadere nell’ossequio, celebrando al contempo la maestosità e la delicatezza della natura. I dipinti dell’artista riflettono sull’inquietudine dei grandi maestri fiamminghi del XVII secolo, esorcizzando il turbamento interiore con una profonda meditazione sul tema della “Veritas”.

Attraverso la sua arte, Galante ci invita a riflettere sulla nostra posizione nel mondo, sulla nostra relazione con la natura e sulla nostra responsabilità verso il futuro delle generazioni a venire. La sua visione artistica abbraccia la bellezza dell’arte e il costante rinnovamento della natura, offrendo al pubblico una preziosa opportunità di introspezione e di contemplazione.

La mostra Veritas si propone quindi di celebrare l’unione tra l’estetica artistica e il profondo significato filosofico, sottolineando l’importanza di un dialogo costante tra l’uomo e l’universo che lo circonda. In un’epoca segnata da una crescente distanza tra l’umanità e la natura, Galante ci offre una visione di speranza e di rinascita, invitandoci a riconsiderare il nostro rapporto con il mondo che ci circonda e a impegnarci attivamente per un futuro più sostenibile e armonioso.

La mostra Veritas sarà aperta al pubblico dal 20 aprile al 10 maggio, offrendo agli amanti dell’arte e alla comunità locale un’opportunità imperdibile di entrare in contatto con il lavoro straordinario di Sabino Galante e di lasciarsi trasportare dalle profonde emozioni e riflessioni che le sue opere suscitano.

Nota biografica dell’artista

Sabino Galante è da lungo tempo una figura di spicco nel panorama artistico nazionale, con una carriera ricca di successi e di riconoscimenti. Sin da giovane, ha coltivato la sua passione per la pittura e il disegno, formandosi artisticamente presso il prestigioso studio dell’artista Lella Burzio, a Torino. Il suo percorso formativo ha integrato lo studio dell’arte antica e dei grandi maestri del passato. Fornendogli una solida base tecnica e concettuale su cui costruire la sua espressione artistica unica e coinvolgente.

