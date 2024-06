Villa Caldogno: Lectio Magistralis del teologo Matthew Fox

Venerdì 7 giugno la Lectio Magistralis del teologo Matthew Fox in Villa Caldogno – La nuova edizione italiana de “Il Lavoro è vita” spunto della riflessione.

Venerdì 7 giugno alle ore 20.45 il salone nobile di Villa Caldogno ospiterà un evento di grande rilievo: la Lectio Magistralis di Matthew Fox, uno dei massimi teologi internazionali (autore di 32 libri tradotti in 15 lingue) dal titolo “Il lavoro è vita”.

La serata, organizzata da Relazionésimo in collaborazione con Mistica Evolutiva, celebra la presentazione della nuova edizione italiana del libro The Reinvention of Work (Il lavoro è Vita).

Realizzato con il supporto del Comune e della ProLoco di Caldogno, si aprirà con un suggestivo rito in forma di danza sacra, eseguito dal performer nativo-americano Meshi Chavez.

Gianluigi Gugliermetto , co-autore e traduttore dell’edizione italiana,

Marco Dotti, direttore editoriale di Relazionésimo, che condurrà la serata

Nell’era dell’intelligenza artificiale e del cambiamento climatico, è possibile reiventare il lavoro per dargli senso e dunque vita? Questa è oggi la sfida principale della nostra specie, se vuole essere felice.

La riflessione di Matthew Fox nel suo libro The Reinvention of Work, scritto alla metà degli anni ’90, si presenta come una guida preziosa. Capace di illuminare il cammino verso una visione integrata tra lavoro e spiritualità. Il Lavoro è Vita, nuova edizione italiana rivista e ampliata del testo originale di Fox, parte dalla consapevolezza che il lavoro non possa essere una mera attività per soddisfare bisogni materiali.

Ma uno strumento per la trasformazione personale e collettiva. Veicolo per la liberazione in un cammino di crescita e realizzazione che abbraccia la totalità dell’essere umano.

L’ingresso è libero, è suggerita la prenotazione del posto sul portale eventbrite.it.

Caldogno – 04 giugno 2024

Francesco Guiotto Ufficio Stampa Comune di Caldogno