Vicenza: “Schegge. Per favore non chiamateli uomini!”

Spettacolo teatrale nato alla fine del 2017, venerdì 17 maggio alle ore 20.45 presso il teatro dell’ITIS Alessandro Rossi di Vicenza con ingresso gratuito, andrà in scena per la ventisettesima replica di “Schegge. Per favore non chiamateli uomini!” promosso dall’associazione L’IdeAzione APS in collaborazione con AICS Vicenza.

Teatro, Danza, Musica, Parole…

Strumenti utili a creare una nuova forma di campagna di informazione e prevenzione sulla violenza di genere e in genere nati dall’elaborazione dell’omonimo libro scritto dalla scrittrice vicentina Rossella Menegato che raccoglie 26 “Schegge”, racconti di storie di violenza realmente accadute, la maggior parte nel territorio vicentino dal 1845 fino ai nostri giorni interpretate da Rainbow Musical Company con la regia di Andrea De Marchi.

Da Venezia dove il libro è stato presentato presso la sede della Regione passando anche per la città di Siena dove alcuni brani del libro sono stati magistralmente trasformati anche in danza dal Balletto di Siena fino all’interpretazione teatrale, varie forme di espressione interagiscono per trasferire allo spettatore emozioni profonde di vita vissuta.

Nello spettacolo, intrecciati alla recitazione, troviamo infatti il reading, la danza contemporanea, la ginnastica ritmica, il canto a cappella con accompagnamento dal vivo con la chitarra.

Spettacolo diventato progetto diffuso

Presentato a marzo 2023 ai tavoli di lavoro per il contrasto alla violenza di genere a Bruxelles grazie al Centro Servizi Volontariato di Vicenza) in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado di Vicenza e Provincia e non solo (da Novembre 2023 anche in regione Piemonte) con l’ambizione di tentare il “contagio delle buone prassi” per un’azione che non vuole essere solo di sensibilizzazione e informazione ma la messa in atto di un effettivo necessario cambiamento culturale perchè la violenza di genere non è un comportamento genetico o biologico ma culturale e pertanto modificabile.

Alla radice delle diverse forme di violenza esiste un profondo squilibrio nel modo di concepire e vivere i rapporti, un’incapacità di gestire i conflitti interpersonali, un’assimilazione inconsapevole di modelli culturali. Risultano pertanto indispensabili azioni di informazione e formazione rivolte ai giovani e alla cittadinanza per favorire una maggiore consapevolezza del fenomeno e la capacità di contrastarlo, nonché percorsi di riconoscimento della violenza in tutte le sue forme e dei modelli culturali e i pregiudizi che la alimentano.

Tutto ciò grazie a L’IdeAzione APS, associazione che ha promosso ogni tipologia di evento con la collaborazione e patrocini di numerosi Enti pubblici e privati cui dettagliate testimonianze sono visibili nella pagina facebook L’IdeAzione Associazione Culturale.

Info per il progetto: lideazione1@gmail.com o Marzia Garofletti Presidente associazione culturale L’Ideazione e coordinatrice Progetto Schegge(335 6117912) e Rossella Menegato-autrice e ideatriceprogetto Schegge (349 2606082)

Lucio Zaltron – L’IdeAzione APS