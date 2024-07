Vicenza: rassegna di teatro per famiglie “Il Giardino di Alice”

Batti cinque! Rassegna di teatro per famiglie – A Vicenza Giardino di Santa Corona, Parco San Felice, Parco Astichello, Oasi Valletta del Silenzio, le domeniche mattina alle ore 9:30. Evento speciale notturno: 1 settembre, Falesia di Gogna, ore 21:00.

Il Giardino di Alice

Dal 7 luglio torna a Vicenza la rassegna di teatro per famiglie Il Giardino di Alice, organizzata dalla compagnia vicentina exvUoto teatro con il sostegno del Comune di Vicenza. Quest’anno la rassegna, per il quinto anno diretta da Tommaso Franchin e Andrea Dellai, proporrà cinque spettacoli creati dalle compagnie che nei cinque anni hanno riscosso maggior successo di pubblico. Ecco svelato il perché del sottotitolo: “batti cinque”.

“La volontà di popolare i parchi con atti teatrali a basso impatto ecologico si rinnova quest’anno in cui per la prima volta entra nei parchi della nostra rassegna anche il Giardino di Santa Corona, dopo averlo aperto con le piccole biblioteche partecipative a febbraio durante una della Giornate ecologiche organizzate dal Comune di Vicenza – Assessorato all’Ambiente,” dicono Tommaso Franchin e Andrea Dellai di exvUoto teatro, organizzatori della rassegna.

“Crediamo che il teatro possa davvero cambiare i luoghi e la percezione che si ha di essi e questo si può fare solamente con il sostegno di tutta la comunità. È per queste ragioni che abbiamo messo tra le sedi di spettacolo anche il Parco Astichello.” continuano. Per questo la rassegna si avvale di una ormai consolidata formula di partnership tra pubblico e privato, coinvolgendo il Comune di Vicenza, CAI Vicenza, Cereal Docks, Alda, Banca delle terre venete, Coop e l’azienda ULSS 8 che, come l’anno scorso metterà a disposizione il Parco San Felice.

Dice l’Assessore Fantin:

“L’Assessorato alla Cultura di Vicenza in questo primo anno di mandato ha inserito diverse attività in città dedicate alle famiglie e al pubblico più giovane. Tra queste la bella collaborazione con exvUoto teatro con le letture del giovedì in piazza dei Signori all’interno della rassegna È Primavera, tutte sempre partecipate e apprezzate da un numeroso pubblico di piccoli curiosi. Un grande in bocca al lupo a Il Giardino di Alice, rassegna che regala in città bellissime esperienze per bambini e ragazzi che, immersi nel verde dei tanti bei parchi cittadini, possono godere di spettacoli di alta qualità, coniugando crescita culturale e intrattenimento.”

La rassegna si apre

Domenica 7 luglio con Storie di Terra, al Giardino di Santa Corona con Andrea Dellai nei panni dell’amato Ninin Nane e l’amichevole partecipazione di Gianni Sberze del Canzoniere vicentino;

prosegue il 14 luglio al Parco San Felice con Simona Gambaro e il suo spettacolo Il volo ovvero La signora Ida alla fermata del bus, spettacolo vincitore del Premio Vimercate Festival dei Ragazzi 2023 ;

la rassegna ritorna, poi, l’8 agosto al parco Astichello con lo spettacolo Un giorno da ape, un racconto partecipativo scritto e diretto da exvUoto teatro durante il quale i bambini saranno invitati a prendere decisioni democraticamente.

Il 25 agosto, all’Oasi Valletta del Silenzio, viene rimesso in scena a grande richiesta uno dei gialli silvestri scritti da Valentina Brusaferro che avevano animato l’edizione 2022: Piede di Capra, in cui il giovane pubblico è incaricato di trovare il colpevole dei numerosi dispetti avvenuti in paese.

La rassegna si chiude l’1 settembre con il suggestivo intervento di Mariella Fabbris, storica attrice e fondatrice di Teatro Settimo, in un eccezionale appuntamento notturno alle ore 21:00 con lo spettacolo Fare Filò. Storie attorno ad un fuoco nella suggestiva cornice della Falesia di Gogna.

CALENDARIO EVENTI

7 LUGLIO STORIE DI TERRA, FIABE DELLA TRADIZIONE POPOLARE VENETA – Giardino di Santa Corona

14 LUGLIO IL VOLO ovvero LA SIGNORA IDA ALLA FERMATA DEL BUS, UNA STORIA PER CRESCERE E CAMBIARE – Parco San Felice

18 AGOSTO UN GIORNO DA APE, UNO SPETTACOLO IMMERSIVO – Parco Astichello

25 AGOSTO PIEDE DI CAPRA, STORIE DI MISTERO DALLA TRADIZIONE POPOLARE VENETA – Oasi Valletta del Silenzio

1 SETTEMBRE FAR FILÒ. STORIE ATTORNO AL FUOCO – Falesia di Gogna

La rassegna sarà anticipata da tre appuntamenti con le Piccole biblioteche partecipative, dal 4 al 6 luglio, dalle 17,30 alle 18,30 sempre al Giardino di Santa Corona. Il 4 e il 5 luglio Andrea Dellai presenterà rispettivamente Storie di città e Storielle leggere, mentre il 6 luglio, alla stessa ora, con l’attore Edoardo Billato ci sarà l’appuntamento: Storie di tempi lontani. Le Piccole biblioteche partecipative invitano il pubblico a portare i propri libri legati al tema per condividere storie e narrazioni assieme agli attori.

Emily Palomo – Comunicazione