Vicenza; progetto “Grazia Deledda in esalettura”

Nella sede di Viale Anconetta 77 a Vicenza, l’Associazione Culturale Grazia Deledda ha il piacere di invitarvi al progetto “Grazia Deledda in esalettura” proposto dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione di Nuoro.

Consiste nel rendere disponibile un testo in sei differenti formati: in nero per vedenti, in braille per i ciechi, in formato adatto ai supporti informatici, in formato gestibile dalle sintesi vocali e dalle barre braille, in formato audio ed in formato video con traduzione nella LIS (Lingua dei Segni Italiana).

Questa manifestazione, che ha l’obiettivo di promuovere l’opera di Grazia Deledda, unica donna italiana Premio Nobel per la letteratura, prevede la lettura di due racconti della scrittrice: una eseguita da un cieco, che legge una novella dal braille, l’altra da un vedente che legge una novella dai comuni caratteri di stampa, detti in nero.

Ognuno, utilizzando il proprio strumento di accesso alla cultura, rende la lettura in modo pressoché identico all’altro.

Ai lettori si affianca la traduzione nella Lingua Italiana dei Segni (LIS). Questo al fine di abbattere qualunque barriera e creare eventi di lettura accessibili a tutti.

A tutto il pubblico presente viene donata la raccolta di novelle di Grazia Deledda dalla quale sono tratte le letture.

L’ingresso è gratuito

Seguirà l’incontro un piccolo rinfresco a base di prodotti sardi.

L’appuntamento è dunque per giovedì 6 giugno 2024 alle ore 17,00, presso la sede dell’associazione in Viale Anconetta 77 a Vicenza.

Associazione Culturale Grazia Deledda APS

Viale Anconetta 77 – 36100 Vicenza

gdeleddavicenza@gmail.com

https://www.assgraziadeleddavi.it/

https://www.facebook.com/circolo.sardi.vicenza