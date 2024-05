Vicenza: la notte dei musei

Sabato 18 maggio, dalle 18 alle 22, i musei del centro storico di Vicenza si animano per una speciale caccia al tesoro per piccoli acchiappafantasmi – Un’avventura per tutta la famiglia, tra laboratori creativi, mostre e attività speciali – L’iniziativa “La Notte dei Musei” è un progetto che coinvolge i musei di tutta Europa con l’obiettivo di valorizzare l’identità culturale europea

“Notte Europea dei Musei”

Torna a Vicenza l’ormai tradizionale appuntamento con la “Notte Europea dei Musei”, iniziativa che fa capo al Ministero della cultura francese, con il patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM – International Council of Museums, e dal 2005 coinvolge i musei di tutta Europa.

Sabato 18 maggio 2024, dalle 18:00 alle 22:00, apriranno le loro porte con un biglietto speciale di 1€ a persona a museo i musei nel centro storico di Vicenza: Museo del Gioiello, Gallerie d’Italia – Vicenza, Museo Diocesano, Palladio Museum (CISA – Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio) e, tra i Musei Civici, Museo di Palazzo Chiericati e Museo Naturalistico Archeologico. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Comune di Vicenza e coordinata dalla Cooperativa Scatola Cultura.

OPERAZIONE GHOSTBUSTERS

UN’AVVENTURA PER TUTTA LA FAMIGLIA

Quest’anno, la Notte dei Musei a Vicenza sarà dedicata al tema “Operazione Ghostbusters: a caccia di fantasmi nei musei della città”. Visitatori di tutte le età potranno partire per un’avventura emozionante alla ricerca di spettri nascosti tra le opere d’arte. Tante le attività speciali pensate per i bambini, che potranno trasformarsi in veri e propri acchiappafantasmi: chi ne scoverà almeno tre durante la visita ai musei coinvolti dall’iniziativa potrà ritirare un premio speciale alle Gallerie d’Italia – Vicenza, che rimarranno aperte fino alle 24 (ultimo ingresso alle 23.30) e che alle 21.30 e alle 22.30 proporranno inoltre il particolare percorso “Itinerari di meraviglia” (per adulti e studenti).

MUSEO DEL GIOIELLO

UN’AVVENTURA TRA GIOIELLI E PIETRE MAGICHE

Tra le sale scintillanti del Museo del Gioiello, è possibile creare un kit di pietre magiche per allontanare gli spiriti burloni. Grandi e piccini dovranno trovare alcuni gioielli in esposizione, disegnarli e scoprire i loro poteri nascosti. All’uscita, verrà consegnato un oggetto magico da custodire con una formula segreta (museodelgioiello.it).

ALLE GALLERIE D’ITALIA – VICENZA

UN FANTASMA SMEMORATO TRA SCULTURE E DIPINTI

Alle Gallerie d’Italia – Vicenza è possibile perdersi tra le numerose stanze del piano nobile di Palazzo Leoni Montanari nel tentativo di aiutare un fantasma smemorato. Si tratta di Bernardino Montanari, capostipite della famiglia che ha dato il nome all’unica dimora barocca vicentina e che ancora oggi è simbolo importante della storia imprenditoriale della città. Seguendo attentamente le indicazioni del fantasma, tornato a visitare i suoi luoghi amati, ci si potrà mettere alla prova, tra sculture e dipinti, per trovare il passaggio segreto che riporterà Bernardino a casa – (gallerieditalia.com/it/vicenza/mostre-e-iniziative).

AL MUSEO DIOCESANO

OGGETTI SMARRITI E RITRATTI SPAVENTOSI

Un fantasma dispettoso ha perso i suoi “preziosi” tra le opere del Museo Diocesano. Chi riuscirà a trovare gli oggetti smarriti e scovare il suo spaventoso ritratto? Famiglie e bambini sono invitati ad aiutare questo spettro a ritrovare la sua pace e ammirare il suo volto misterioso (museodiocesanovicenza.it).

PALLADIO MUSEUM

CARTE TRASPARENTI E CAPOLAVORI PALLADIANI

Lo spettro di Andrea Palladio accoglie i visitatori al Palladio Museum con una filastrocca ricca di indizi. Bisognerà seguire le sue rime per rintracciare quattro carte preziose e trasparenti come fantasmi. Chi le riunirà tutte vedrà apparire, come per magia, l’immagine di un capolavoro palladiano (palladiomuseum.org).

PALAZZO CHIERICATI

TRA STELLE E MISTERO

Il fantasma di Girolamo Chiericati guiderà il pubblico alla scoperta della sua dimora, Palazzo Chiericati. Tra le sue sale, parlerà di astronomia, astrologia, stelle e costellazioni. Per divertire i giovani visitatori, proporrà loro un cruciverba da completare con parole mancanti, storie segrete e personaggi da trovare (museicivicivicenza.it/it/mcp/museo.php).

MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO

INDIZI E ROMPICAPO

Al Museo Naturalistico Archeologico, il fantasma di un guerriero longobardo è davvero indispettito. Chi ha osato risvegliarlo dopo tanto tempo? Danze, rompicapo e oggetti misteriosi saranno necessari per calmare i suoi sensi e riportarlo nel suo mondo ultraterreno (museicivicivicenza.it/it/mna/museo.php).

Con l’occasione della Notte dei Musei, rimane aperta al pubblico fino alle 21.00 la mostra “La ritirata di Russia: sul fiume Don con Giulio Bedeschi e le centomila gavette di ghiaccio”, organizzata dalla Biblioteca Civica Bertoliana nella sede di Palazzo Cordellina (bibliotecabertoliana.it).

I MUSEI DI VICENZA

La Notte dei Musei è un’occasione unica per scoprire i musei di Vicenza in un modo nuovo e divertente. Un’esperienza da non perdere per tutti gli amanti dell’arte, della storia e della cultura, ma anche per chi vuole trascorrere una serata diversa in famiglia.

Il sito ufficiale della manifestazione europea è nuitdesmusees.culture.gouv.fr/.

