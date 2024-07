Vicenza in Festival: una nuova data con Ermal Meta in concerto

Vicenza in Festival aggiunge una data al ricco calendario dell’edizione 2024. È il concerto di Ermal Meta, in programma l’1 settembre (ore 21), in piazza dei Signori dove si esibiranno anche Achille Lauro (2 settembre), PFM canta De Andrè (3 settembre), Umberto Tozzi e la sua ultima Notte Rosa (4 settembre, sold out) e Fiorella Mannoia con orchestra (5 settembre, ultimissimi posti disponibili), in attesa dei prossimi grandi eventi internazionali che vedranno protagonisti anche Nick Mason (19 luglio) e Marcus Miller (20 luglio).

Ermal Meta: una nuova data per Vicenza in Festival

«Una nuova data in città con un nome noto nel panorama della musica leggera italiana: Ermal Meta. Abbiamo voluto aggiungere un ulteriore appuntamento al calendario di concerti che animeranno piazza dei Signori in luglio e in settembre, eventi che risultano sempre particolarmente apprezzati dai fan degli artisti ma anche da coloro che passeggiano in centro e possono godere di un’atmosfera di festa. Ed ecco che i concerti saranno 7, con un sold out per Umberto Tozzi e gli ultimi biglietti disponibili per Fiorella Mannoia» – commenta l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio.

Con questo tour, Ermal Meta ritorna alla dimensione live in un anno per lui molto importante. Cuore pulsante dello show sarà “Buona Fortuna”, l’album uscito il 3 maggio. Una riflessione, dunque, sul reale significato della parola fortuna, vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale a Fortuna, la figlia di Ermal e la sua compagna nata da pochi giorni.

Ermal Meta: il significato di “Buona Fortuna”

«Ognuno ha la sua fortuna, la rincorre instancabilmente. La vera fortuna però ti raggiunge quando meno te lo aspetti cambiandoti occhi e cuore. Buona Fortuna è una fotografia di quanto a volte ci affanniamo per afferrare il nostro destino non rendendoci conto che il più delle volte lo abbiamo già dentro. Quando mia figlia sarà abbastanza grande da poter capire la musica, se vorrà sapere come vedevo il mondo aspettandola, potrà ascoltare queste canzoni e conoscermi un po’ di più. Questo è un disco di memorie che cambieranno rimanendo scolpite dentro di me” racconta Ermal».

La carriera di Ermal Meta: dai gruppi alla carriera solista

Ermal Metal, cantautore albanese naturalizzato italiano, è stato un componente dei gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla. A partire dal 2013 ha intrapreso invece la carriera solista, pubblicando quattro album in studio. Da quel Vietato morire che posizionava Meta al quarto posto della classifica del festival 2017 e ne consacrava anni di lavoro e la futura carriera, il cantante non si è più fermato. L’anno successivo vince, insieme a Fabrizio Moro, con Non ci avete fatto niente. Tanti i successi radiofonici e discografici: Ragazza Paradiso, Stelle cadenti, Nove Primavere, Finirà bene, Un milione di cose da dirti, Io mi innamoro ancora, Uno, Piccola anima (feat Elisa) e tante altre. Nell’ultimo album, anche i featuring con Levante (Io e te) e Jake La Furia in Male non più fare.

Vicenza in Festival informazioni

Vicenza in Festival è promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Vicenza. I biglietti del concerto di Ermal Meta saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 12.00 di martedì 9 luglio. I biglietti degli altri concerti sono già disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (online e punti vendita).

Tutte le info: https://vicenzainfestival.it/

Biglietti:

Poltronissima Platinum € 52+diritto di prevendita

Poltronissima Gold € 40+diritto di prevendita

Poltronissima € 34+diritto di prevendita

Poltrona € 26+diritto di prevendita

Informazioni:

DuePunti Eventi – Tel. 0445 360516 – eventi@duepuntieventi.com

