Vicenza in Festival 2024: in arrivo 7 concerti in piazza dei Signori

Vicenza in Festival 2024: mancano pochi giorni alla nuova stagione di concerti in piazza dei Signori, che vedrà esibirsi grandi nomi della musica italiana e internazionale. Anche quest’anno, Vicenza in Festival è promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza.

Vicenza in Festival 2024: un calendario ricco e variegato

«Una ricca stagione di concerti, dedicata alla musica nazionale ed internazionale che abbraccia diversi gusti e generi. Anche quest’anno siamo riusciti a proporre un calendario articolato grazie al supporto di DuePunti Eventi. A breve vedremo la piazza in fase di allestimento, con il palco collocato accanto alla loggia del Capitaniato. Saranno giornate in cui la città si vestirà di un’atmosfera di allegria e festa» – commenta l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio.

Il programma dei concerti

19 luglio : Nick Mason ritorna con il progetto “Saucerful Of Secrets” (ore 21.30), dopo l’annullamento del concerto della scorsa estate a causa del maltempo.

: Nick Mason ritorna con il progetto “Saucerful Of Secrets” (ore 21.30), dopo l’annullamento del concerto della scorsa estate a causa del maltempo. 20 luglio : Marcus Miller, virtuoso del basso e leggenda del jazz e del funk, salirà sul palco alle 21.30.

: Marcus Miller, virtuoso del basso e leggenda del jazz e del funk, salirà sul palco alle 21.30. 1 settembre : Ermal Meta presenterà uno show incentrato sull’album “Buona Fortuna”, uscito il 3 maggio.

: Ermal Meta presenterà uno show incentrato sull’album “Buona Fortuna”, uscito il 3 maggio. 2 settembre : Achille Lauro farà tappa con il suo tour “Achille Lauro Summer Fest – A rave before l’Iliade”.

: Achille Lauro farà tappa con il suo tour “Achille Lauro Summer Fest – A rave before l’Iliade”. 3 settembre : “PFM canta De André Anniversary” celebrerà il sodalizio tra la prog band e il cantautore genovese, con brani tratti da “La buona Novella”.

: “PFM canta De André Anniversary” celebrerà il sodalizio tra la prog band e il cantautore genovese, con brani tratti da “La buona Novella”. 4 settembre : Umberto Tozzi, con il suo tour mondiale “L’ultima Notte Rosa The Final Tour”, darà il suo addio alla scena live. Il concerto è già sold out.

: Umberto Tozzi, con il suo tour mondiale “L’ultima Notte Rosa The Final Tour”, darà il suo addio alla scena live. Il concerto è già sold out. 5 settembre: Fiorella Mannoia chiuderà la stagione con “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, con ancora pochi biglietti disponibili.

Biglietti e informazioni

I biglietti per gli altri concerti sono in prevendita nel circuito Ticketone (online e punti vendita).

Per ulteriori informazioni, visita il sito: https://vicenzainfestival.it/

Informazioni:

DuePunti Eventi – Tel. 0445 360516 – eventi@duepuntieventi.com

Vicenza, 14 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa