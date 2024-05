Vicenza: il concerto “Donne: The History Makers, the History Changers”

Evento del progetto “Armonie Venete” finalizzato a sostenere gli studenti dei Conservatori del Veneto e giovani artisti del territorio – Vicenza: il concerto “Donne: The History Makers, the History Changers”.

Vicenza – “DONNE IN MUSICA”

La musica di “Armonie Venete” – progetto a sostegno di studenti, neodiplomati dei Conservatori del Veneto e giovani artisti locali – torna a colorare il fine settimana con un nuovo programma a tema e una proposta di alta qualità in un contesto di pregio storico artistico regionale.

L’itinerario “diffuso”, marchio di fabbrica del cartellone, fa nuovamente tappa nella suggestiva cornice dell’Oratorio San Nicola da Tolentino di Vicenza, location dove si è tenuta l’inaugurazione dell’edizione primaverile, a simbolo della preziosa collaborazione con la locale Associazione Culturale “Paolina Paulon”.

Domenica 26 maggio, alle ore 17.00

Il concerto dal titolo “Donne: The History Makers, the History Changers”, dedicato a repertori inusuali e di raro ascolto, con una selezione di musiche di compositrici donne, fra cui spicca, in mezzo ai nomi di autrici americane, Elsa Respighi (1894-1996), moglie di Ottorino, famosa cantante e sensibile compositrice.

Di Elsa si potranno ascoltare tre arie da camera nell’interpretazione di Malinda Haslett, studiosa e promotrice della sua musica, nonché soprano nominato ai Grammy. Accompagnata al pianoforte da Scott Wheatley (anche baritono, diretto in carriera dai più rinomati maestri d’orchestra).

Malinda Haslett

Gli altri brani che verranno presentati dal duo statunitense sono a firma di Undine Smith Moore (1904-1989), Lori Laitman (1955), Betty Jackson King (1928-1994), Claude Arrieu (1903-1990), Libby Larsen (1950), Florence Beatrice Price (1887-1953).

Impreziosisce il programma musicale dello speciale concerto “Donne in Musica” la lirica “La Terra” di Bruno Bettinelli (1913-2004).

Proposta dal giovane trio femminile formato da:

Viktoria Kopytina , soprano,

, soprano, Silvia Dell’Agnolo , clarinetto,

, clarinetto, Costanza Pasquotti, pianoforte,

allieve del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia nella classe di Musica da Camera della prof.ssa Cecilia Franchini.

Il concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il progetto “Armonie Venete”, con la direzione artistica di Cecilia Franchini, pianista e docente di Musica da Camera al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, si avvale del supporto logistico e organizzativo di un giovane team di musicisti e artisti.

In collaborazione con

l’ Associazione Culturale “Paolina Paulon” ,

, il Rotary Club ( Distretto Rotary 2060 , con i club di Abano Montegrotto, Venezia Castellana, Padova Est, Camposampiero, Riviera del Brenta)

( , con i club di Abano Montegrotto, Venezia Castellana, Padova Est, Camposampiero, Riviera del Brenta) il Rotaract.

Con il patrocinio del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia. Sponsor: Azienda Brazzale Stefano Boldrin di Mediolanum, Evotek, MGM, Zanta Pianoforti, Fioreria Ettore, Cantine Gregoletto.

