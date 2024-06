“Ventidigiugno” è il primo singolo del nuovo album di Michele Vezzaro

“Ventidigiugno” è il primo singolo tratto dall’album omonimo di Michele Vezzaro in uscita il 20 giugno su tutte le piattaforme digitali ed in formato CD.

Sette momenti di una colonna sonora che ha accompagnato ed accompagna i giorni della vita. Come in un film dove si alternano momenti di allegria e di tristezza, sapori di vita e di morte, ma sempre vissuti con amore. Un amore grande, inquieto, sorpreso; come la ragazza della copertina. Lei non può parlare, ma lo può rappresentare, ricordare.

Michele Vezzaro negli anni ‘90 pubblica per CNI (con il gruppo Zum Teufel!) due album etno-pop: “La favola dei soldati Gialli” e “Abacus” in veste di autore, arrangiatore, produttore. Nel 2005 scrive, suona e produce (per la label Jaywork) l’album di esordio della cantante Maggie, “Libera”: un album che spazia tra la musica leggera e cantautoriale italiana e il pop britannico.

Nel 2010 porta sul palco di Sanremo, assieme al produttore Sergio Dallora (Antonacci, Carrà), la cantante Nico.

Ha collaborato assieme a Danny Milano alla produzione di due album (“Music for TV 1” e “Music for TV 2”) che racchiudono canzoni, musiche e sincronizzazioni per la TV e come ILEVEN ha pubblicato per RNC Music due singoli: “Two hearts” e “There’s a fight”.

Ha autoprodotto e pubblicato “Scarlet” la colonna sonora immaginaria di un film inesistente.

Nel 2024 “torna a casa” con l’album “Ventidigiugno” pubblicato da Compagnia Nuove Indye.

Per ascoltare l’album VENTIDIGIUGNO di Michele Vezzaro clicca il seguente link:

https://cni-pirames.lnk.to/Ventidigiugno