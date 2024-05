Valdagno: “Giornata internazionale dei musei”

Domani, sabato 18 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei e della Giornata Internazionale dei Musei, che quest’anno ha come tematica “Musei per l’educazione e la ricerca”, viene proposto a Valdagno un percorso alla scoperta della storia della tessitura nel territorio dell’Alta Valle dell’Agno partendo dalle testimonianze più antiche fino ai tempi più recenti.

“Storie di fili”

L’appuntamento, dal titolo “Storie di fili”, prenderà il via alle 20.30 a Palazzo Festari (Corso Italia 63- Valdagno) e si articolerà nella visita della sezione archeologica del Museo Civico D. Dal Lago e, dopo il trasferimento a piedi lungo Città Sociale, in quella del Museo delle Macchine Tessili.

Il percorso sarà guidato dal personale del Museo Civico D. Dal Lago e da Annalisa Castagna. L’attività è ad accesso libero.

