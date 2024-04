Valdagno, Finisterre: giovedì si chiude con lo spettacolo dei Licei “Eco”

Per l’ultimo appuntamento della rassegna “Finisterre”a salire sul palco del Teatro Super sono gli studenti e le studentesse del laboratorio teatrale dei Licei di Valdagno. Giovedì 2 maggio, alle ore 21.00, con la regia di Alessandro Sanmartin e l’assistenza alla regia di Jessica Chretien, porteranno in scena lo spettacolo “Eco”. La serata è ad ingresso gratuito con prenotazione (https://bit.ly/Prenotazioni_Eco).

Oikos

“In greco, significa casa, famiglia, comunità – si legge nella scheda dello spettacolo -. Da qui hanno origine due parole apparentemente opposte: ecologia ed economia, che sono due modi diversi di dire prendersi cura della nostra casa. Eco è anche il nome di una ninfa, punita dagli dei perché parlava troppo. Condannata a dire solo le ultime parole che le si rivolgevano, si innamorò di Narciso che la rifiutò, e pianse fino a dissolversi.

Non ne rimase che la voce, che ancora oggi echeggia tra le montagne. La mia presenza qui, in questa casa che è il mondo, lascia una traccia. Ogni azione si riverbera nell’ambiente, trasforma la comunità, muove risorse e merci. Mi consumo d’amore come Eco, mi lascio attraversare e ripeto parole di altri, ma di me cosa rimane? Ecologia vuol dire anche pulizia, economia pure parsimonia.

Chissà se il segno che lascio può essere un segno pulito e parsimonioso. Chissà tra tutte le chiacchiere, quali parole rimarranno nel futuro a riecheggiare tra le montagne”.

“Finisterre – Teatro ai confini 2024”

Con questo spettacolo si chiude la decima edizione di “Finisterre – Teatro ai confini 2024″, la rassegna teatrale organizzata dal Comune di Valdagno in collaborazione con La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale.

