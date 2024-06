Un SaloTTinoRoSSo: concerto per la pace

Gli incontri e le proposte di Un SaloTTinoRoSSo. Dopo un we dal titolo VERSO LA TERZA MARCIA MONDIALE PER LA PACE tenutasi a Vicenza, al Parco per la Pace, il 22 e 23 giugno scorso, si mobilita l’Associazione ViEmozioneRete, ad Arcugnano, con due iniziative artistiche che promuovono la Pace, presentate da Un SaloTTinoRoSSo, il luogo dei piccoli eventi, il laboratorio creativo dell’Associazione, presso CasadiAndrea, a San Rocco di Villabalzana, sui Colli Berici.

Sabato 29 giugno, alle 19.00,

verrà presentato l’evento“APERICENA IN MUSICA. Musica e poesia contro la guerra” realizzato dagli artisti bolognesi Marco Morassutti, chitarra armonica e voce, Marco Trotta pianoforte tastiera e voce, Elisa Tinti voce narrante.

“Viviamo tempi di propaganda bellica, immagini cruente sui media e fake news” dichiara Marco Trotta “ Di fronte a questo diluvio di parole armate abbiamo voluto cercare parole arcobaleno. Un filo rosso di letture e canzoni eseguite dal vivo che ci piace pensare in divenire e che vorremmo arricchire coi suggerimenti di chi assisterà all’esibizione e vorrà sostenere questo progetto dandogli uno spazio dove sarà possibile”

Seguirà, dall’8 all’11 agosto 2024,

il Campo pacifista e non violento LA PACE COMINCIA DA ME. In collaborazione con il MIR MN ( Movimento Internazionale della Riconciliazione e Movimento Nonviolento) di Torino.

Quattro giorni sull’Altopiano di Asiago, teatro della Grande Guerra e sui Colli Berici, Laboratorio di Pace.

Sono previsi un trekking in montagna, al Monte Fior, sul sentiero delle trincee con esperti locali, il laboratorio di comunicazione nonviolenta, empatia e ascolto attivo con il counselor Marco Ciscato, una meditazione per la Pace ed un laboratorio di canzoni e poesie pacifiste con Andrea Moroni. L’Apericena per la Pace concluderà il campo.

È possibile partecipare anche alla singola giornata. Ingresso ad offerta libera e consapevole, solo su prenotazione.

Info e Prenotazioni su www.ilfestivaldellabellezza.it

Fonte Paola Zocca