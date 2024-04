Tutta un’altra storia: emozionante serata al Teatro Astra di Vicenza

“Tutta un’altra storia. La Grande Guerra raccontata dalle donne e dai bambini”: il 27 aprile al Teatro Astra di Vicenza commovente narrazione teatrale sul profugato nelle terre di confine.

Un’occasione per conoscere altre vicende umane, appartenenti a un conflitto che non ha tempo né luogo, perché è la storia dell’uomo, ma anche per comprendere meglio cos’è stato l’abbandono della propria terra, lo sradicamento di identità, il frantumarsi di vite e pensieri in una fuga disperata verso tutte le regioni d’Italia. Una serata da non perdere, con tutta la forza della recitazione e delle musiche alpine. Ingresso libero.

Un singolare spettacolo a ingresso libero

A chiudere l’intenso penultimo sabato pre-Adunata è un singolare appuntamento di teatro-narrazione, dove letture, recitazione e musiche alpine si fondono all’insegna dell’emozione. Al Teatro Astra di contra’ Barche, alle 20.45, va in scena lo spettacolo a ingresso libero “Tutta un’altra storia. La Grande Guerra raccontata dalle donne e dai bambini”, di Raffaella Calgaro, che getta nuova luce sul conflitto vissuto nelle case, sulle strade, tra la gente di confine.

Tutta un’altra storia: le tragiche conseguenze della Grande Guerra

“La guerra non è un affare solo militare. Sradica e annulla comunità –scrive Calgaro nell’omonimo saggio, da cui è tratto lo spettacolo-. Priva dei diritti elementari interi popoli coinvolgendoli in un dramma senza fine. Case distrutte, famiglie smembrate, fughe improvvise. È questa la tragedia umana che attraversa le genti quando la Grande Guerra entra nelle case, devastando i legami familiari e imponendo un allontanamento forzato. Donne, vecchi e bambini, catapultati in prima linea, diventano protagonisti inermi e silenziosi di una fuga dalla violenza alla ricerca della pace. Senza una meta, senza cibo, senza vestiti”.

Ora la Grande Guerra raccontata dalle donne e dai bambini esce dalle pagine del libro di Raffaella Calgaro, tratto da testimonianze vere e frutto di una lunga ricerca documentaria, e si fa racconto teatrale, rievocando dal palcoscenico voci che narrano di paura, fughe e fame, ma anche di solidarietà.

Raffaella Calgaro – narratrice

Cristian Zorzi – attore

Monica Bassi – cantante

Diana Bezhanova – violino

Daniele Dalla Costa – fisarmonica

Carlo Tollero – chitarra

Gianmatteo Carollo – basso

Vicenza, 24 aprile 2024

Fonte: Federica Zanini – Addetta stampa Adunata Alpini 2024 Srl