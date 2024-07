Trissino: i Nosimor in concerto al Sosta all’Ulivo

Con i Nosimor, blues e soul in un concerto aperitivo all’Ulivo di Trissino.

Blues e soul saranno protagonisti di un concerto in cartellone domani giovedì primo agosto alla Sosta all’ulivo di via Stazione 56 Trissino. A salire sul palco durante la serata saranno i Nosimor una coverband dell’Ovest vicentino formatasi di recente ma già ben rodata nel circuito.

Abbiamo deciso di dare spazio ad una proposta musicale popolare e ricercata allo stesso tempo, una proposta ad ampio spettro, proprio perché capace di catturare l’interesse di più generazioni.

Nosimor

La musica da sempre può essere vista come il cuore vibrante dell’estate ed è in questo solco che l’Olivo ha deciso di tornare a dare corpo ad un programma di eventi dal vivo: che portano con sé una carica emotiva e di espressività del tutto particolari. E non è un caso che la nostra opzione sia caduta sui Nosimor che assecondano alla perfezione questo spirito.

Ma più nel dettaglio che cosa si può dire di questo gruppo?

I Nosimor muovono i primi passi alla fine del 2022. Prendono corpo definitivamente nel 2023 per completarsi l’anno seguente. La formazione è composta da quattro musicisti trissinesi e dalla cantante padovana.

Il quintetto propone, in chiave moderna e originale, canzoni rock, blues e soul, spaziando dagli anni ’60 ai giorni nostri. Passione, energia e condivisione sono il loro punto di forza così come i componenti spiegano ai loro concerti.

Trissino

La serata sarà particolare. Particolare è anche l’orario prescelto, da aperitivo potremmo dire. Per questo motivo prima, durante e dopo l’esibizione, il nostro locale ha optato per una offerta cucita su misura per l’evento sia per quanto riguarda le bevande, sia per quanto riguarda il cibo: con un occhio di riguardo alla freschezza e alla cura del servizio.

Per ogni altra informazione sono disponibili la nostra pagina Instagram, il nostro numero di telefono (0445-491318) e la nostra e-mail (sostaulivo20@gmail.com)

Mercoledì 31 luglio 2024

Il responsabile eventi “Sosta all’Ulivo” Mattia Carli

via Stazione 50 – 36070 Trissino (VI)