Trio Chagall a chiudere la stagione della Società del Quartetto

Lunedì 29 aprile al ridotto del Comunale tocca a un giovane ensemble da camera il compito di chiudere la stagione di concerti della Società del Quartetto. Fondato una decina d’anni fa quando i musicisti erano poco più che adolescenti, il Trio Chagall si è messo in luce in numerose competizioni in Italia e all’estero. In programma tre gioielli di Haydn, Mendelssohn e Ravel.

Trio Chagall

Per la rivista “Archi magazine” il violinista Edoardo Grieco, il violoncellista Francesco Massimino e il pianista Lorenzo Nguyen formano “un trio giovanissimo ma già molto maturo nella ricerca di soluzioni interpretative raffinate”. Nato una decina d’anni fa, nel 2019 il Trio Chagall si è distinto nel panorama internazionale dei complessi da camera aggiudicandosi il secondo premio (primo non assegnato) alla prestigiosa competizione “Premio Trio di Trieste”.

Sono seguiti altri importanti riconoscimenti fra i quali, recentemente, il supporto del Young Classical Artits Trust e la vittoria al concorso Schoenfeld in Cina. Nell’ultimo biennio la formazione ha ottenuto anche due importanti residenze artistiche presso il Comitato Amur e il Centre Européen de musique de chambre a Parigi.

Con il supporto della Fondazione De Sono i tre musicisti sono attualmente coinvolti in un percorso di alto perfezionamento alla Hochschule für Musik di Basilea, e all’European Chamber Music Academy.

Nel frattempo il Trio ha intrapreso una brillante attività concertistica che l’ha portato ad esibirsi in prestigiosi palcoscenici in Europa, India, Cina e Giappone collaborando con musicisti di fama come Bruno Giuranna, Giampaolo Pretto e Luca Ranieri.

Degni di nota

sono anche gli strumenti imbracciati da Edoardo Grieco (un violino di scuola milanese del 1764) e da Francesco Massimino (il violoncello “Oro del Reno” datato 1948 del liutaio Gaetano Sgarabotto.

Per il suo debutto a Vicenza il Trio Chagall ha scelto, all’interno dell’ampia letteratura per trio con pianoforte, tre pezzi che testimoniano l’evoluzione che ha avuto la scrittura per questa formazione dagli ultimi anni del Settecento al secondo decennio del Novecento.

Di Joseph Haydn sarà eseguito in apertura di programma il brillante Trio in Do maggiore (il primo dell’Opus 86) composto all’epoca dei successi londinesi dell’anziano maestro.

A seguire Felix Mendelssohn con il Trio in Re minore datato 1839, brano in perfetto stile romantico che Robert Schumann definì eccellente. Infine Maurice Ravel, con il seducente Trio in La minore composto nel 1914 durante una felice permanenza dell’autore nel borgo di pescatori basco dove era nata sua madre.

Fin dalla prima esecuzione alla Salle Gaveau di Parigi il Trio di Ravel ottenne entusiastiche accoglienze per i giochi timbrici, i colori, le sovrapposizioni ritmiche e l’esotismo che traspare dai quattro movimenti.

Il concerto inizia alle ore 20,45. Biglietti in vendita alla Società del Quartetto (0444-543729) e online sul sito del Teatro Comunale.

Paolo Meneghini

Ufficio Stampa Società del Quartetto di Vicenza

press@quartettovicenza.org