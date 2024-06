Tobia lanaro: il nuovo brano “Bugie”

TOBIA LANARO incanta con la sua voce angelica nel nuovo brano “Bugie” – Disponibile da venerdì 21 giugno in digitale e in rotazione radiofonica

Da venerdì 21 giugno sarà disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “Bugie” (WannaBe Records / Sony Music Italy), il nuovo singolo di TOBIA LANARO, giovane cantante con all’attivo già molte partecipazioni in importanti festival e programmi televisivi e creator molto seguito sui social.

Con la sua inconfondibile voce angelica, Tobia negli anni ha attirato moltissimi fan che amano il suo pop alternativo e dal sapore internazionale, contraddistinto da produzioni, sonorità e temi contemporanei.

Un‘anteprima del brano è online da oggi, 13 giugno, sul suo profilo TikTok: https://www.tiktok.com/music/-7379251896336730128

A questo link il pre-save e pre-add di “Bugie”: https://TobiaLanaro.lnk.to/Bugie

La copertina del brano è ad opera del cartoonista e disegnatore Domenico Velletri. Le foto sono del fotografo Nicola Cardone.

Tobia lanaro

Classe 2000, Tobia Lanaro è un cantautore, attore e content creator originario di Vicenza, con oltre mezzo milione di followers tra le varie piattaforme.

L’amore per la musica lo accompagna da sempre. All’età di 11 anni ha cominciato per caso a fare lezione di canto «Inizialmente mi disperai. Per me l’idea di cantare anche solo davanti ad una persona era impensabile. Da lì poi tutto fu in discesa e mi bastarono poche lezioni per capire che cantare fosse ciò che più mi faceva sentire bene e libero di esprimermi totalmente».

Grazie al suo carisma ha partecipato a numerosi festival e programmi televisivi, da Ti lascio una canzone su Rai 1 a X Factor su Sky, oltre ad essere testimonial di pubblicità televisive. Da qualche anno il suo profilo TikTok è il suo palco principale, dove canta le cover di brani di artisti universalmente riconosciuti come Freddie Mercury e Whitney Houston.

Nonostante ciò, Tobia ha avuto modo di duettare con artisti del calibro di Mika e di calcare palchi importanti esibendosi davanti a un pubblico gremito di persone.

www.tiktok.com/@tobialanaro

www.instagram.com/tobialanaro

Milano, 13 giugno 2024

