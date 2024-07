Thiene Villa Fabris: arriva Talk Out

I lunedì dall’8 al 29 luglio arriva a Thiene una nuova rassegna culturale a ingresso libero: un ciclo di quattro interviste, organizzato da Nicole Zavagnin e Fabio Reato, che si pone l’obiettivo di far conoscere, attraverso una chiacchierata all’aperto, i percorsi, i libri e le storie di quattro ospiti.

Dichiara l’assessora alle Politiche Culturali e Biblioteca, Ludovica Sartore: «Con Talk Out l’offerta culturale thienese si fa più ricca con un evento che vuole intercettare un pubblico più ampio: la modalità di svolgimento e il contesto informale sono sicuramente i punti di forza di questa bella proposta rivolta a tutti»

Grazie agli ospiti di questa prima edizione si parlerà di libri, di femminismo, di Asia, di viaggi, di radio e di musica e tanto altro.

Talk Out

Inaugura la rassegna l’8 luglio

Giulia Blasi, scrittrice e formatrice, autrice di diversi romanzi, dei saggi Manuale per ragazze rivoluzionarie e Rivoluzione Z e di Brutta – Storia di un corpo come tanti, editi da Rizzoli. Ha all’attivo diverse campagne di sensibilizzazione su questioni relative ai diritti civili e di autodeterminazione, fra le quali #quellavoltache, antesignana di #metoo in Italia. Il suo ultimo romanzo, Cose mai successe, è uscito il 2 aprile 2024 per Rizzoli.

A seguire, il 15 luglio

arriva Fabrizio “Nikki” Lavoro, storica voce di Radio Deejay, musicista e cantautore. Nel marzo 1990, a 19 anni, inizia a lavorare a Radio Deejay con un programma di rock & roll. Nel 1994 esce Rock Normale (contiene L’Ultimo bicchiere), disco con il quale “Nikki” partecipa al Festivalbar e vince il Disco per l’Estate di quell’anno. Ha fatto una maratona di New York, ha vari progetti musicali ed è una delle voci storiche di Radio Deejay, ma accanto al lavoro di speaker ha sempre affiancato anche i suoi progetti musicali.

Una carriera ricca di spunti di ispirazione, curiosità e incontri con ospiti che hanno fatto la storia della musica.

Il 22 luglio

è il turno di Giulia Pompili, giornalista esperta di Asia. Romana, classe 1985, giornalista e autrice, scrive soprattutto di Asia orientale, di Giappone e di Coree, di Taiwan e di Cina e dei suoi rapporti con il resto del mondo. Ha firmato inchieste internazionali e reportage da diversi luoghi tra l’Europa e l’Asia. Scrive spesso anche di Sicurezza, Difesa e Politica Internazionale.

È autrice della newsletter settimanale Katane, la prima in italiano sull’area dell’Indo-Pacifico, e ha pubblicato tre libri: Sotto lo stesso cielo. Giappone, Taiwan e Corea, i rivali di Pechino che stanno facendo grande l’Asia, Al cuore dell’Italia. Come Russia e Cina stanno cercando di conquistare il paese con Valerio Valentini (entrambi per Mondadori), e Belli da morire. Il lato oscuro del K-pop (Rizzoli Lizard”). È terzo dan di Kendo.

Il 29 luglio

ci sarà Lorenzo Barone, viaggiatore. Appena compiuti i diciotto anni, in sella alla vecchia bici della madre capisce di poter coprire lunghe distanze, per ritrovare quella connessione con la natura incontaminata che sola riesce a farlo sentire a casa. Decide di percorrere quasi 8.000 chilometri attraversando il Nord Italia, una parte della Francia, la Spagna e il Portogallo, dove ammira una delle scogliere più incredibili al mondo. Quando torna (sempre in bici), Lorenzo sa di non poter più rinunciare a sensazioni del genere: quel viaggio diventa solo il primo di una lunga serie.

Da allora, non smette più. Fa il giocoliere di strada per comprare una nuova bici, poi attraversa il Nord Europa e resta senza parole al cospetto dell’aurora boreale. Si avventura tra i ghiacciai dell’Islanda. Attraversa, sempre in bicicletta, d’inverno, la Strada del Pamir, in Kirghizistan e Tagikistan. Visita il Marocco, la Turchia, il Giappone e l’India. In meno di nove anni, pedala per oltre centomila chilometri, senza mai realmente fermarsi, nemmeno davanti a una vertebra rotta o a una pandemia globale.

Nicole Zavagnin ha all’attivo sei anni di radio e oltre 200 interviste a personalità della musica, della letteratura, dello spettacolo e dell’imprenditoria.

Fabio Reato è autore di fumetti, esperto di cinema e ha organizzato numerosi eventi nel territorio. In TalkOut ha il ruolo di introdurre gli ospiti.

Chiara Zanetti, creative design freelance tra Vicenza, Roma e Londra, è la creatrice della Brand Identity di Talk Out.

Thiene – Tutti gli appuntamenti sono previsti alle 21.15 e sono a ingresso libero.

In caso di maltempo si terranno comunque nella barchessa di Villa Fabris.

Durante le serate inoltre sarà presente anche la Libreria indipendente QuiVirgola che oltre ai libri degli ospiti proporrà un angolo di ispirazione alla lettura. Al termine degli incontri si terrà un firmacopie con gli autori.

La rassegna è supportata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Thiene e dal progetto Villa Fabris Bene Comune, sostenuta da BCC Veneta ed è realizzata grazie anche al supporto tecnico di Engim San Gaetano, MegaHub, Samarcanda onlus, Villa Fabris Guesthouse, InVilla e Soundsgood.

Per info: www.talkout.it – ciao@talkout.it – www.villafabris.com

