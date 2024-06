Thiene: “A TASTE OF DANCE” festival internazionale di danza

Thiene è pronta ad accogliere nuovamente la magia della danza con il festival internazionale “A TASTE OF DANCE”, giunto alla sua sesta edizione. Dal 29 giugno al 5 luglio 2024, le strade, le piazze e i parchi della città saranno animati da una serie di eventi che celebrano l’arte del movimento e la bellezza di un gesto gentile.

A TASTE OF DANCE

L’idea è quella di promuovere un festival corpo a corpo con il pubblico, in una connessione libera e priva di separazioni tra spazio della rappresentazione e spazio dell’emozione. Addentrandosi in paese, le performance permetteranno al pubblico di cogliere al meglio ciò che – spiegano gli organizzatori Giulia Menti, Lorenzo Tonin, Donna Eleonora Zanrosso di Sinedomo Asd – è la danza stessa, “veicolo di emozioni e mezzo per esprimere e raccontare una storia”

A Taste of Dance mira a promuovere l’arte della danza, valorizzandola come strumento educativo e culturale, offrendo alla cittadinanza nuove possibilità di espressione artistica e contribuendo alla crescita e alla diffusione dell’arte tersicorea anche tra coloro che non la praticano o conoscono.

Il progetto si svilupperà in più ambiti: presso l’Auditorium Fonato (dal 1 al 4 luglio) i laboratori gratuiti “Le soffia Blà Blà – Racconti in musica e movimento” per bambini dai 4 ai 6 anni per sviluppare la socializzazione e la creatività attraverso il gioco, la musica e la danza; presso il Parco Villa Fabris, una rassegna coreografica che riunirà in un’unica serata gruppi e scuole di danza provenienti da tutto il veneto; nel centro di Thiene, durante alcune serate del Festival, verranno proposti spettacoli site specific (interventi di danza all’aperto gratuiti) per la rassegna di danza “Frammenti di Danza Contemporanea”, cinque spettacoli con ospiti compagnie ed artisti internazionali ed emergenti;

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Sabato 29 Giugno 2024 – dalle ore 18.30 | Centro storico di Thiene

La danza in vetrina

Le vetrine dei negozi del centro pedonale si trasformeranno in palcoscenici per esibizioni di danza che interpretano il tema dell’anno: “Un Gesto Gentile”. Le scuole di danza partecipanti sono invitate ad esprimere attraverso le loro performance la potenza di un semplice atto di cortesia.

Un sorriso, un abbraccio, o un gesto di cortesia, hanno il potere di unire e migliorare le nostre giornate, creando un legame visibile e tangibile di gentilezza e solidarietà tra i danzatori.

Invitiamo tutti a passeggiare lungo Corso Garibaldi e a scoprire queste piccole gemme di gentilezza e arte.

Thiene – Il percorso:

– L’UOMO – #BARBERSHOP Evolution Dance Academy

– MON AMOUR – #PROFUMERIA Danza e Danza

– LA LUNA E LE STELLE – #BOUTIQUE Palladio Danza

– ANTICA FARMACIA ALLA MADONNA Dr. Pierantonio Cinzano Xover Dance School

– MORBILLO – #SHOP Smove Hip Hop School

– DONAFLOR – #FIORERIA Percorso Danza

– MAKE UP – #PROFUMERIA Galleria Spazio Danza

– TAILORING – #BOUTIQUE Sinedomo

– ZOCCAI – #GIOIELLERIA Stage door

Domenica 30 Giugno 2024

– ore 21 | Parco di Villa Fabris

Rassegna coreografica gruppi, scuole e compagnie emergenti

Un’occasione per assistere a una rassegna di coreografie che coinvolge gruppi e scuole di danza emergenti della regione. Una serata che promette emozioni e creatività ad ingresso gratuito per il pubblico.

Da lunedì 1 a giovedì 4 Luglio 2024

Giardino Auditorium Fonato

Le Soffia Blà Blà – Racconti in musica e movimento

Dalle 16.30 alle 18.30, i bambini dai 4 ai 6 anni potranno partecipare a incontri gratuiti con le maestre Eleonora Zanrosso e Francesca Miotello, culminando in una restituzione finale ai genitori il venerdì presso il bar “InVilla” a Parco di Villa Fabris. La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito.

Martedì 2 Luglio 2024

ore 21 | Piazza Nova Thiene

Ps / Pre-scriptum / Frammenti di danza contemporanea

Aprirà la rassegna Frammenti di danza contemporanea con la serata dedicata ai gruppi emergenti del territorio, in scena QUAD di Compagnia Blu

Rivisitazione di Annalisa Bannino da un’idea di Samuel Beckett. Musica dal vivo con drums di Franco Dal Monego. Quattro danzatori si muovono lungo le linee di un quadrato sul pavimento, esplorando ripetizione, limite, buio e luce. L’opera non verbale di Beckett rappresenta il naturale sviluppo dell’interesse per la coreografia e della sua radicale diffidenza verso il linguaggio. Né identici, né del tutto diversi, ma analoghi.

a seguire

SONG OF SONGS Coreografia e danza Percorso Danza di Susanna Baio

Giovedì 4 Luglio 2024

ore 21 | Piazza Chilesotti

Frammenti di danza contemporanea

Un’altra serata di danza contemporanea, con performance che sfidano le convenzioni e invitano alla riflessione. Proiezioni video, musica originale e danza si uniscono in

SONGS OF EXTINCTION di e con Annalì Rainoldi

Un progetto che parla al mondo di un mondo in cui gli ecosistemi e gli esseri viventi che li abitano sono a rischio estinzione. È una ricerca che compara due archivi: la memoria dei suoni che stanno scomparendo, collezionati da Rainforest Connection, e la personale memoria della coreografa di questi habitat, che emergono dalle videoproiezioni in cui è immersa. Entrambi gli archivi compongono il paesaggio visivo e sonoro di una danza che si ispira all’universo vegetale e animale di cui ciascuno conserva la radice ed è parte di esso. I suoni sono stati donati da Rainforest Connection, un’organizzazione no-profit che protegge le foreste e la fauna selvatica.

Durante le giornate di Festival tra le vie ed i parchi di Thiene sarà disponibile tramite un qr code un’audioguida creata dall’artista Annalì Rainoldi per esplorare in autonomia i suoni degli habitat in via di estinzione che l’hanno guidata nella sua ricerca.

Venerdì 5 Luglio 2024

ore 18.30 | InVilla Parco di Villa Fabris

I piccoli partecipanti del progetto Le Soffia Blà Blà presenteranno una restituzione pubblica del laboratorio.

ore 21 | Piazza Chilesotti

Frammenti di danza contemporanea

Una chiusura spettacolare con due performance di alto livello in una serata organizzata in collaborazione e con il sostegno di Arteven.

FU STELLA

Creazione e danza Alice Carrino |DUO NUX.

Ispirato all’omonimo libro di filastrocche di Matteo Corradini, l’esplorazione della coreografa Alice Beatrice Carrino si addentra in temi profondi come l’assenza, la memoria e il vuoto lasciato da coloro che non sono più con noi. La coreografia illustra con forza il processo del ricordo, un compito che spesso implica la lotta con l’assenza di una persona cara.

Nello spazio dove qualcuno un tempo era ma non è più, la performance invita il pubblico a contemplare la natura della memoria, esplorando luoghi di ricordo e la moltitudine di individui che un tempo li abitavano, particolarmente risonante nel contesto di guerre che ci colpiscono anche oggi.

La memoria, come raffigurata in “Fu Stella,” è simile a tenere una conchiglia all’orecchio: un recipiente che un tempo ha cullato la vita di un essere vivente. Ogni atto di ricordo diventa un’esplorazione intima, un tentativo di udire non solo gli echi del mare ma gli echi dell’esistenza dell’essere vivente in sé.

R.I.A.D. – RHYTHM IS A DANCER

Regia e Coreografia: Mattia Quintavalle & Giacomo Turati

Due danzatori si confrontano con una batteria scomposta. Il progetto ritmico “Rhythm is a Dancer” nasce dalla ricerca di una relazione coreografica tra il corpo e tre percussioni: rullante, hi-hat e gran cassa. L’intera performance è immaginata intorno a questi quattro elementi che insieme costituiscono un ventaglio infinito di possibilità sonore, ritmiche e dinamiche.

Ogni elemento è uno strumento compositivo, compreso lo stesso corpo dei danzatori, che viene suonato e analizzato fisicamente ricercandone un valore specifico. Partendo dal rullante, i danzatori si approcciano via via agli altri strumenti, assumendone l’energia e la potenzialità ritmica. Il suono riverbera nei passi dei danzatori e il movimento incorpora ciò che viene creato a livello sonoro. Si attraversa il mondo sonoro dell’hi-hat e della gran cassa, per poi esplorare il suono del corpo tramite le tecniche di body percussion e stepping.

La performance ricerca una simbiosi con la ritmica della batteria, decostruendola per poi infine suonarla e fare entrare la danza in una simbiosi magica con la musica. Il progetto ha avuto vari periodi di ricerca e sviluppo, esplorando varie modalità di connessione tra ritmo e tecniche della danza hip hop, e creando una performance ibrida tra danza e musica contemporanea, dove il ritmo è l’elemento primario per innescare una relazione vitale e pulsante tra i danzatori e il pubblico.

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la bellezza della danza e il potere di un gesto gentile.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito ufficiale o contattateci via email all’indirizzo info@tasteofdance.it

Thiene – www.tasteofdance.it

Fonte Giulia Menti