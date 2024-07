Teatro Remondini a Bassano: Alessandro Sciarroni, in scena U. (un canto)

Venerdì 26 luglio ore 21.20 al Teatro Remondini a Bassano del Grappa – Una performance basata su canti corali del repertorio italiano

IL LEONE D’ORO ALESSANDRO SCIARRONI

PRESENTA U. (UN CANTO)

Venerdì 26 luglio alle 21.20 al Teatro Remondini a Bassano del Grappa, va in scena U. (un canto), il nuovo progetto dell’artista e coreografo Alessandro Sciarroni. Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano, e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

è una performance musicale, un concerto, la cui drammaturgia, curata da Alessandro Sciarroni con Aurora Bauzà e Pere Jou, è costituita da canti corali tratti dal repertorio italiano, composti tra la metà del secolo scorso e i giorni nostri. Per l’occasione l’artista mette assieme un nuovo gruppo di interpreti, e attraverso un accurato processo di ricerca e selezione, nasce un coro di sette cantanti con formazione ed esperienze vocali molto diversificate: Raissa Avilés, Alessandro Bandini, Margherita D’Adamo, Nicola Fadda, Diego Finazzi, Lucia Limonta, Annapaola Trevenzuoli.

La prima intuizione sulla ricerca nasce grazie a una commissione della Fondazione Cartier che invita l’artista nel Novembre 2022 a co-curare una delle sue Soirées Nomades.

In questa occasione

Dieci cori folkloristici provenienti da diverse nazioni si esibiscono negli spazi espositivi della Triennale di Milano eseguendo canti tradizionali che parlano di amore, natura, esilio e resistenza. Sciarroni rimane particolarmente colpito dal repertorio dei due gruppi italiani invitati. Il coro maschile “Voci dalla Rocca” e quello misto dei giovanissimi “Piccoli Cantori della Brianza”.

La loro musica d’ispirazione popolare affonda le radici nel secolo scorso, nonostante alcuni dei compositori che s’inscrivono in questo genere siano ancora attivi. Compositori come Renzo Bertoldo, Piercarlo Gatti e Bepi de Marzi.

Talvolta, inoltre l’elemento popolare si fonde con quello cantautorale, come nel caso di Dolce sentire di Riz Ortolani, che è allo stesso tempo colonna sonora del film di Franco Zeffirelli Fratello Sole, Sorella Luna, e canto religioso.

In U. l’alternanza tra canti corali e silenzio dà corpo a una coreografia di voci: un inno di gioia, speranza e amore, una sfida (quasi) impossibile?

La forza dei contenuti di questi canti sottolinea quanto questa tradizione sia ancora straordinariamente viva. Attraverso il loro avanzare, i performer di U. consegnano agli spettatori la memoria di ciò che eravamo.

Alessandro Sciarroni

Artista di riferimento del panorama europeo e negli anni più volte ospite Bassano. Alessandro Sciarroni è l’unico artista italiano ad aver ricevuto il Leone d’Oro alla Biennale Danza di Venezia (2019). Nelle sue creazioni coinvolge artisti provenienti da diverse discipline, facendo proprie le tecniche della danza, del circo o dello sport. E’ artista associato del CENTQUATRE – PARIS e della Triennale Milano Teatro 2022-2024.

Venerdì 26 luglio h 21.20 – Teatro Remondini, Bassano del Grappa

Informazioni e prenotazioni: biglietteria 0424.524214 – www.operaestate.it

