Teatro Olimpico: sul palcoscenico pianoforte, lirica e recitazione

Lunedì 6 maggio, ore 21:00 – Teatro Olimpico di Vicenza.

“CANTAMI O MUSA”

MITI, EROI, AMORI OLIMPICI NEL TEMPIO DI ANDREA PALLADIO

Il concerto, organizzato da Incontro sulla Tastiera, con il sostegno di Convett, porta sul palcoscenico pianoforte, lirica e recitazione.

Protagonisti Natalia Kukleva al piano, il soprano Ilaria Gusella con il baritono Alberto Spadarotto, e Alessia Bartolomucci, come voce recitante

Rinascimentale Andrea Palladio? Può il canto stringere un legame inscindibile con gli intenti artistici di Vincenzo Scamozzi all’interno del preesistente complesso medievale, sbocciato tra i disegni palladiani in un gioiello dell’architettura, riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità e oggi in lizza per la nomina a Monumento Nazionale Italiano? Incontro sulla Tastiera si prefigge l’obiettivo di offrire una sorta di inno al Teatro Olimpico, tanto amato dai vicentini e meta irrinunciabile dei turisti di tutto il mondo.

Lunedì 6 maggio,

al Teatro Olimpico di Vicenza, va in scena il penultimo appuntamento della corrente Stagione musicale di Incontro sulla Tastiera. Sempre sotto il patrocinio del Comune di Vicenza e con il prezioso sostegno di Convett Cooling Systems. E sul palco palladiano si ritroveranno a splendere insieme l’arte del pianoforte, della lirica e della recitazione con

Il concerto vuole essere un omaggio a Palladio, attratto, come era tipico per gli autori umanisti e gli artisti rinascimentali, dalla perfezione degli antichi greci e dalla statuaria romana. E il titolo “CANTAMI, O MUSA” già fa intuire il carattere teatrale e singolare della messa in scena.

La musica infatti volgerà lo sguardo ai testi dei classici e porterà in scena un inedito percorso ideale, di tema strettamente amoroso, tra le opere liriche degli autori del Seicento barocco, del Settecento veneziano e dell’Ottocento romantico, quali Claudio Monteverdi, Haendel, Gluck, Mozart, Donizetti, Rossini, alternandosi con la lettura delle poesie di Catullo, Ovidio, Virgilio e Sibilla Aleramo.

Inizio alle ore 21:00. – Prevendita: Pantharei.

Info: www.incontrosullatastiera.it

30 aprile 2024