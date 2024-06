Teatro in casa: 36 spettacoli in 17 Comuni aderenti

Presentata la rassegna intercomunale “Teatro in casa”: dal 27 giugno all’11 settembre 2024, 36 spettacoli in 17 Comuni – Firmato un accordo quadro tra i Comuni aderenti per consolidare la collaborazione

Riparte la rassegna intercomunale “Teatro in casa”, che porta le arti in scena in case, giardini, còrti e contrade: la dodicesima edizione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa a Marano Vicentino.

Sono 17 i Comuni aderenti all’edizione 2024 della rassegna, con 36 spettacoli tra fine giugno e metà settembre diffusi nelle case, nei giardini e nelle corti private del territorio. Qui, dal 27 giugno – con il primo spettacolo a Zugliano – all’11 settembre 2024 – con l’ultimo a Marano Vicentino -, il teatro diventa incontro: attori e attrici escono dagli spazi tradizionali del loro lavoro per entrare in luoghi inusuali e unire tutte le persone che vivono in una via o in un quartiere. Gli spettacoli sono caratterizzati da un allestimento semplice, che favorisce un contatto ravvicinato e intimo con gli e le artisti/e, e l’ingresso è libero.

La principale novità di quest’anno è la firma di un accordo quadro tra i Comuni aderenti: Caltrano, Carrè, Dueville, Fara Vicentino, Marano Vicentino, Monte di Malo, Recoaro Terme, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Torrebelvicino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d’Astico, Thiene, Zanè e Zugliano.

“Si consolida così anche dal punto di vista formale una sinergia che dura da ormai 12 anni – sottolinea il Sindaco di Marano Vicentino, Marco Guzzonato -, formalizzando la rete di collaborazioni che costruiscono la rassegna ‘Teatro in casa’, facilitando anche il lavoro degli uffici comunali e ottimizzando le risorse”.

Insieme alla convenzione, la rete di Comuni ha sottoscritto anche il Manifesto del Teatro in casa, che raccoglie i principi fondativi della rassegna.

Ad esempio:

la valorizzazione di artisti e artiste professionisti/e,

la creazione di spettacoli dedicati a questa rassegna

la valorizzazione delle case e corti private come palcoscenici per il teatro.

La rassegna “Teatro in casa” 2024 è stata inoltre sostenuta dalla Provincia di Vicenza, tramite il circuito regionale RetEventi, e dal Ministero del Turismo, con la OGD Pedemontana Veneta e Colli.

Si ricorda che l’ingresso agli spettacoli è libero. Ma poiché i posti sono limitati è sempre consigliata la prenotazione tramite il sito www.teatroincasa.org,. Nel sito si trovano anche tutti gli eventi e i dettagli della manifestazione che tra giugno e settembre porterà il teatro nelle case del territorio.

