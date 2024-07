Teatro e risate: “Quattro donne e un bastardo” al Bixio

“Salotti Urbani”, cartellone estivo di Theama Teatro, chiude giovedì 25 luglio, nel giardino del teatro Bixio, con una satira effervescente sulle debolezze maschili e femminili.

Gli ingredienti dello spettacolo

Allegria, imprevisti, situazioni stravaganti, equivoci, ritmo serrato e battute fulminanti. Sono questi gli ingredienti di “Quattro donne e un bastardo”, di Pierre Chesnot. Satira effervescente e stralunata sulle debolezze maschili e femminili. Lo spettacolo che andrà in scena giovedì 25 luglio, nel giardino del Teatro Spazio Bixio (ingresso via del mille, 41) a Vicenza.

Trama

François, maschilista impenitente e traditore seriale, nell’arco di una serata demenziale, si troverà alle prese con gran parte dei suoi amori passati, presenti e futuri. Il degenerare della situazione lo costringerà a fingere un collasso per salvarsi dalla furia delle sue donne, in un crescendo di colpi di scena e di capovolgimenti di fronte.

In scena gli attori di Nautils Cantiere Teatrale, per la regia di Daniele Berardi e Piergiorgio Piccoli.

Info: teatrospaziobioxio.com; prenotazioni: info@theama.it – 0444.322525 (prenotazione consigliata); ingresso 12 euro; in caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno del Teatro (ingresso in via Mameli 4).

Chiusura degli eventi nelle periferie

Lunedì 29 luglio, nella piazzetta della chiesa di San Giorgio a Vicenza, chiusura anche degli eventi nelle periferie inseriti nel cartellone di “Salotti Urbani”, senza prenotazione e con ingresso gratuito.

“Salotti Urbani” è ideato e organizzato da Theama Teatro in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e il sostegno di AgsmAim.

Vicenza, 22 luglio 2024

Fonte: Ufficio stampa Theama Teatro – Mauro Della Valle Giornalista