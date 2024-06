Teatro Comunale di Thiene: lo spettacolo “Libera nos a malo”

Appuntamento il 28 giugno al Teatro Comunale di Thiene con lo spettacolo promosso dalla Libera Scuola Waldorf Sole d’Oro

Un concerto benefico, ispirato a “Libera nos a malo” di Luigi Meneghello, a favore dei bambini con bisogni speciali. Lo propone venerdì 28 giugno alle 21, al Teatro Comunale di Thiene, la Libera Scuola Waldorf Sole d’Oro di Thiene.

Patrizia Laquidara e Luciano Zampese

Lo spettacolo, intitolato “Invenzione a due voci” e adatto ad un pubblico adulto, vedrà protagonisti sul palco la cantautrice Patrizia Laquidara e il linguista e studioso delle opere di Meneghello Luciano Zampese, i quali leggeranno, racconteranno e canteranno, appunto, “Libera nos a malo”.

I due artisti condurranno il pubblico in un “mondo dove si parla una lingua che non si scrive”, dove lo spettatore avrà un’occasione per ripensare alla propria infanzia, per ritrovare in sé la colonna sonora della propria prima vita. Un invito all’ascolto, uno spettacolo a occhi chiusi o socchiusi, attraverso i suoni, i ritmi, le voci che abitano e rendono viva la scrittura di Luigi Meneghello.

Una serata che porterà a riflettere sul valore dell’armonica intesa che si genera tra i bambini e i loro insegnanti, con un linguaggio che non si scrive, ma apre spazi infiniti allo sviluppo della vita dell’anima.

Il progetto

“La cura che accompagna, il calore che nutre”

“Invenzione a due voci” sarà a sostegno de “La cura che accompagna, il calore che nutre”, un progetto di pedagogia curativa all’interno dell’Associazione Sole d’Oro APS per la Pedagogia Waldorf – ETS rivolto a bambini con bisogni speciali. Questi bimbi, che presentano difficoltà sia in ambito didattico che nello sviluppo della vita dell’anima, trovano, grazie alla pedagogia curativa steineriana praticata alla scuola Sole d’Oro di Thiene, il loro vero posto all’interno delle classi insieme ai propri compagni, con uno sguardo che comprende sia il benessere del singolo che dell’intera comunità.

Le pedagogiste, attraverso un’osservazione attenta e amorevole, costruiscono una relazione profonda con i bambini, personalizzando percorsi differenti, attenti alle particolarità individuali. Solo così, attraverso l’incontro sincero, è possibile creare le condizioni perché i bimbi facciano esperienza e sperimentino il valore di sé e della propria vita.

Per poter accompagnare i bambini con bisogni speciali, l’Associazione Sole d’Oro affianca insegnanti capaci e preparati, che offrono il giusto sostegno con continuità nel tempo.

È già possibile donare

Attraverso il portale “Rete del dono”, all’indirizzo www.retedeldono.it/progetto/la-cura-che-accompagna.

Info e biglietti

Tutte le informazioni sullo spettacolo, compresi la prenotazione dei posti e i prezzi dei biglietti (offerta minima dai 10 ai 20 euro a seconda della collocazione a teatro), sono disponibili all’indirizzo

www.retedeldono.it/invenzione-a-due-voci.

Gli artisti

Siciliana di nascita e veneta d’adozione, Patrizia Laquidara è una tra le figure più inafferrabili, poliedriche e brillanti della musica d’autore. Viene definita dalla critica “una firma talmente personale da risultare unica”, “un’artista capace di assoluta credibilità” e “una delle voci più intense e liriche della nostra musica cosiddetta leggera”.

Lettore appassionato dell’opera di Meneghello, Luciano Zampese è da una ventina d’anni uno dei suoi studiosi più prolifici nonché acuti. È docente di latino e greco al liceo classico, insegnante di linguistica presso l’Università di Ginevra e ricercatore all’interno del Fondo Nazionale Svizzero.

Per informazioni e chiarimenti contattare Solange Dalla Costa 340.4845022

Associazione Sole d’Oro APS per la pedagogia Waldorf – ETS

Scuola dell’infanzia paritaria