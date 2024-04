Teatro Civico di Schio: ragazze e ragazzi si impossessano del teatro per 48 ore

L’atteso evento finale del laboratorio è al Teatro Civico di Schio domenica 21 aprile ore 18.30

CAMPUS COMPANY: LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI SCHIO SI APPROPRIANO DEL TEATRO PER 48 ORE

“LOVE&LOVE”, l’amore da Shakespeare al tempo presente attraverso gli occhi degli adolescenti

Una lunga maratona di pratica teatrale prepara 25 adolescenti per l’evento conclusivo di Campus Company, con un fine settimana intensivo e una notte sul palco del teatro.

Domenica 21 aprile ore 18.30 al Teatro Civico di Schio (VI) in scena “LOVE&LOVE”, la restituzione pubblica del laboratorio teatrale Campus Company realizzato dalla Fondazione Teatro Civico e dal Comune di Schio.

Ketti Grunchi con Delfina Pevere

Quest’anno il laboratorio, giunto alla 20esima edizione, ha coinvolto 25 adolescenti tra i 14 ai 19 anni provenienti da tutti gli Istituti Secondari di Schio. A condurli in sette mesi di laboratorio è stata la regista e formatrice professionista Ketti Grunchi con Delfina Pevere. Per dare parole e forma al tema dell’amore nella vita e nella cultura contemporanea il gruppo è partito dal testo “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare: esperienze e visioni personali si mischiano a spunti teatrali, letterari, musicali, filmici.

La ricerca è nutrita e arricchita dalle riflessioni e dalle scritture delle ragazze e dei ragazzi partecipanti, una comunità teatrale che cerca i linguaggi adatti per raccontare, inseguendo una coralità interpretativa che permette a ciascuno di trovare il suo ruolo e il suo racconto.

Il laboratorio Campus Company è realizzato con lo scopo di creare una comunità teatrale di ragazzi, senza barriere di appartenenza scolastica, in una situazione laboratoriale non giudicante e aperta alla sperimentazione. Le ultime edizioni hanno attivato delle riflessioni sulle grandi imprese e le biografie di persone, racconti di vita, vittorie, sconfitte e sogni.

Negli scorsi anni il gruppo ha lavorato su tre cittadini illustri della storia scledense, il grande imprenditore Alessandro Rossi, il pioniere dell’aviazione Almerico da Schio e il geologo e fisico Olinto De Pretto. Ha portato in scena la storia di “Antigone” di Sofocle e quest’anno ritorna dopo diversi anni ad affrontare il drammaturgo William Shakespeare.

Il ventesimo anniversario del progetto porta con sé tutta la freschezza della giovane età: da 20 anni grazie a Campus Company le ragazze e i ragazzi calcano il palcoscenico della loro città con la conduzione di registi e attori professionisti.

Campus Company

«La ventesima edizione di Campus Company è un traguardo di cui andiamo molto fieri – dichiara il Presidente della Fondazione Silvio Genito -. In tutte le nostre attività dedichiamo attenzione e cura alle giovani generazioni perché crediamo che le pratiche culturali e le arti performative possano contribuire in maniera determinante alla costruzione di un futuro migliore e di un benessere collettivo. L’emozione e l’entusiasmo dei partecipanti in scena sono ogni anno condivisi con tutta la Fondazione Teatro Civico e con i cittadini che riempiono il teatro per prendere parte ad uno degli eventi più attesi della stagione.»

Barbara Corzato

Il progetto è ideato e organizzato dalla Fondazione Teatro Civico in collaborazione con l’assessore alla Cultura e ai Giovani del Comune di Schio Barbara Corzato. Le docenti e i docenti, i Dirigenti Scolastici di Schio, con particolare riferimento all’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Martini” e a I.T.E.T. “L. E. V. Pasini” per L’amore è quel filo che unisce. Primavera d’amore. Piccolo Festival della Cultura e dell’Arte, iniziativa nel quale Campus Company è inserito. Campus Company è realizzato grazie al contributo degli sponsor di progetto Avis Schio Altovicentino, Lions Club Schio, Velvet Lenses, Giuseppe Luca Firrarello e Marco Giordan – Fideuram Private Banker e dello sponsor tecnico Ombre Rosse.

Campus Company è parte di Campus Lab – Officina delle arti. Il contenitore di percorsi nato nel 2017 e pensato per le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 20 anni. Quest’anno include quattro percorsi per stimolare la cittadinanza attiva e avvicinare i giovani alle arti performative. Oltre al laboratorio teatrale, il percorso Campus Critico, laboratorio di pratiche di narrazione, visione degli spettacoli e confronto critico a cura della facilitatrice culturale Silvia Ferrari che coinvolge due classi del Liceo “Tron-Zanella”.

Gli studenti hanno la possibilità di assistere a tre spettacoli della stagione, incontrare gli artisti e rielaborare quanto vissuto. Campus Well costruire relazioni, il laboratorio intergenerazionale che fa incontrare gli adolescenti e i partecipanti alla pratica Dance Well ricerca e movimento per il Parkinson. Il progetto prevede la partecipazione alla pratica seguita da momenti dedicati al confronto e alle riflessioni su ciò che può emergere attraverso il movimento.

10 classi coinvolte

Quest’anno il progetto ha coinvolto 10 classi tra l’Istituto “A. Martini” e l’Istituto Professionale Statale “G. B. Garbin”. A questi percorsi si affianca Teens Primi Amori Teatrali, percorso di avvicinamento al teatro per i giovani under 14.

Questi progetti si inseriscono all’interno di un ampio ventaglio di attività educative e di comunità offerte alla cittadinanza dalla Fondazione Teatro Civico. Fondazione che, nel corso degli anni, sta approfondendo la relazione con il territorio grazie allo sviluppo di strumenti e percorsi finalizzati al welfare culturale.

Informazioni: Ingresso gratuito con prenotazione per lo spettacolo “LOVE&LOVE”. Per prenotare info@teatrocivicoschio.it, 0445 525577, 353 4463204 (solo Whatsapp), www.teatrocivicoschio.it.

Schio – VI – 16.04.2024

FONDAZIONE TEATRO CIVICO SCHIO