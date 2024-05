Teatro Civico di Schio: la Bottega del Teatro Giovani presenta “SEGRETI SVELATI”

La BOTTEGA GIOVANI di SCHIO TEATRO 80 presenta lo spettacolo teatrale “SEGRETI SVELATI” Sabato 11 maggio 2024 | ore 20:30 al TEATRO CIVICO di Schio (VI), Viale Pietro Maraschin, 19 – Ingresso libero.

Lo spettacolo “SEGRETI SVELATI” offerto dai 24 attori della BOTTEGA GIOVANI di SCHIO TEATRO 80, è la conclusione di un anno di intenso lavoro iniziato a ottobre 2023.

BOTTEGA GIOVANI

di SCHIO TEATRO 80

Questo appuntamento pone al centro i giovani, i quali hanno l’opportunità di diventare non solo spettatori ma veri e propri protagonisti della scena culturale. Esplorando e riflettendo su tematiche di rilevanza sociale, personale ed educativa.

Coinvolgere i giovani nel mondo del teatro significa offrire loro uno spazio sicuro dove poter sperimentare, sbagliare e crescere, non solo come artisti ma come persone.

La Bottega del Teatro Giovani è un modello eccellente di come questo processo possa essere strutturato e guidato. Fornendo ai giovani un percorso di apprendimento e di auto-scoperta che va oltre la semplice performance artistica.

Il lavoro di gruppo, la condivisione di esperienze ed emozioni, e lo studio delle tecniche teatrali sono tutti elementi che contribuiscono a formare. Non solo futuri attori o registi, ma anche cittadini più empatici, riflessivi e aperti al mondo.

La Bottega del Teatro Giovani, non si limita a essere un semplice laboratorio teatrale, ma si configura come un vero e proprio strumento di educazione e di trasformazione sociale.

Teatro Civico di Schio – Durata dello spettacolo: 90 minuti

Interpreti: 24

Fonte Associazione artistica Schio Teatro 80 – Il piccolo Velario

www.schioteatro80.it