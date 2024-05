Teatro Astra Vicenza: Faggin ha incontrato studenti e cittadinanza

3 maggio 2024, nuovamente Faggin al Teatro Astra, per gli studenti e la cittadinanza.

Due appuntamenti affollatissimi da tutto esaurito, ricchi di ospiti, di spunti di riflessione, di consapevolezza e fiducia nell’uomo.

Un reading teatrale ha introdotto i due incontri

Il Teatro Astra con il Polo Centro Giovanile B55 e l’Università, diventa sempre più riferimento, spazio pubblico, luogo di incontro e condivisione, piazza per eventi.

Da molti anni ormai, Federico Faggin, intellettuale di spicco, fisico ed inventore, imprenditore di successo, si occupa dell’uomo e della sua interazione con l’ambiente, di spiritualità, di coscienza e consapevolezza. Da lui ha preso il via il progetto Intelligenza Artificiale Scienza Coscienza Felicità che ha visto il contributo di filosofi, psichiatri, esperti informatici, avvocati, intellettuali, artisti, liberi pensatori, semplici cittadini.

A un anno dall’inizio del progetto, Federico Faggin è tornato nella sua città per l’incontro conclusivo di un lavoro coordinato da Paola Zocca dell’Associazione ViEmozioneRete.

A introdurre i due incontri, l’applauditissimo spettacolo teatrale “CHE NE PENSI SE PENSI“.

Ispirato al libro di Francesco Narmenni “Conversazioni con l’Intelligenza Artificiale“, lo spettacolo, impreziosito dalla canzone EIAI di Andrea Moroni, trasporta il pubblico in un viaggio nel misterioso mondo dell’intelligenza artificiale, in un mondo virtuale popolato da buffi umanoidi e umani spaesati.

Protagonista della storia è Camillo, un anziano professore che nutre dubbi e timori nei confronti della tecnologia moderna. Tuttavia, grazie all’entusiasmo di Vanessa, una sua allieva, viene introdotto nel mondo di EIAI, un’intelligenza artificiale dal carattere unico e imprevedibile. Camillo accetta di porre una serie di domande a EIAI, ma le risposte non saranno sempre sensate e convincenti, poiché EIAI può soffrire di allucinazioni e abbagli.

La performance si ispira alle risposte che vengono realmente date all’Autore dall’Intelligenza Artificiale.

Personaggi ed interpreti:

Paride Frighetto nella parte di Camillo, Luisa Vigolo e Federica Canovese nei panni di EIAI, l’Intelligenza Artificiale. Olga Minchella interpreta Vanessa, una fan di Elon Musk. L’umanoide è interpretato da Elia Vivian nei panni di Pepper, Liam Borella è il cane Pluto, il cameriere Plato ed Elon Musk. Le canzoni “Eiai” e “Al confine dei confini” che arricchiscono la performance sono di Andrea Moroni, voce e chitarra. Lo spettacolo va oltre la tradizionale rappresentazione teatrale, coinvolgendo in scena umani, umanoidi, musicisti e robot, per offrire un’esperienza unica e coinvolgente.

Menti e Cuori a confronto

Questo il titolo dell’appuntamento che si è svolto in due riprese, accogliendo al mattino le Scuole Superiori vicentine e alla sera la cittadinanza.

I giornalisti Gian Marco Mancassola e Marco Milioni, hanno condotto e animato gli incontri con collaudata maestria.

Sul palco, con Federico Faggin, Andrea Danieli e Vincenzo Balestra psichiatri, Fabio Grigenti filosofo, Silvana Badaloni docente della facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Giuseppe Vaciago avvocato, Francesco Brocca, giovane imprenditore ed esperto.

Molte le domande e le opinioni espresse da studiosi ed esperti presenti in sala, da studenti e cittadini, per una giornata partecipata, intensa, colorata.

Federico Faggin ha espresso il suo pensare e risposto a tutti, generoso come sempre, disponibile a qualsiasi confronto, ricevendo applausi a scena aperta.

Uomo e IA: un connubio per il bene comune

L’intelligenza Artificiale, così affascinante e problematica insieme, è stata il motore, lo spunto, il pretesto, per riflettere da vari punti di vista, per approfondire, per identificare possibili percorsi personali ma soprattutto per ribadire la centralità dell’uomo rispetto alla macchina e la necessità di continuare a porsi delle domande

L’intelligenza Artificiale può essere un ottimo strumento, un aiuto, una possibilità, ma va gestita saggiamente da uomini che hanno in mente il bene comune a sanno operare le scelte migliori, con un costante processo democratico che informi e coinvolga nelle scelte i cittadini.

Lo spettacolo viene replicato a Lagorà via Lago di Pusiano 3 Vicenza lunedì 6 maggio alle 20:45

Informazioni al 3287855852 e sul sito www.ilfestivaldellabellezza.it

Fonte: Festival della Bellezza – Paola Zocca