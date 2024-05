Teatro Astra: in scena la storia degli Alpini “Di qui non si passa”

“Di qui non si passa”: la storia degli Alpini di Luca Piana in scena venerdì sera al Teatro Astra, tra narrazione e canti.

In occasione dell’Adunata, arriva sul palco un nuovo, intenso spettacolo che vuole raccontare come è nato e si è evoluto il Corpo tanto amato e porre l’accento sul grande contributo umano sempre dato dalle Penne Nere al Paese, in guerra come nelle calamità. Alle testimonianze fa da colonna sonora il Coro Alpini Passons.

“Di qui non si passa”… ma a Vicenza, in occasione della 95a Adunata Nazionale degli Alpini, la narrazione teatrale di e con Luca Piana non poteva certo non passare. Vincitore nel 2022 del primo premio FITALIA (istituito dalla FITA- Federazione Italiana Teatro Amatoriale), per la sezione teatro di narrazione, la sera di venerdì 10 maggio, primo giorno di Adunata, alle 20.30 arriva infatti sul palco del Teatro Astra di Vicenza lo spettacolo “Di qui non si passa. La storia degli Alpini”.

Narrazione

Una narrazione teatrale -con la toccante colonna sonora del Coro Alpini Passons, diretto dal Maestro Marius Bartoccini- concepita per raccontare, tra documenti ed emozioni, gli Alpini e la loro storia. Mettendo in luce però, nonostante i tanti momenti difficili, dolorosi e oscuri, le piccole, grandi vittorie umane delle Penne Nere. Quelle che hanno contribuito a farne, in oltre 150 anni, un vero e proprio mito che non tramonta. Come dimostra d’altro canto il caloroso e colorato benvenuto che Vicenza sta offrendo già da settimane, in trepidante attesa del loro arrivo in città per l’Adunata.

Proprio come ogni Adunata, che è festa ma anche commemorazione, lo spettacolo di Luca Piana vuole valorizzare l’enorme contributo storico e umano dato dagli Alpini al Paese, in guerra così come nelle calamità. Ieri e sempre.

“… un tuffo nella storia, cruda e dura, reso allegro dal modo di raccontare di Luca, denso di emozioni e mai noioso. Ha un modo di recitare molto intenso” si legge in una recensione dello spettacolo.

Il commento di Luca Piana

“Mi corre l’obbligo di complimentarmi per come Piana sia riuscito nella titanica impresa di condensare in una finestra temporale relativamente ristretta la storia più che centenaria degli Alpini. E’ emerso dalla sua vibrante ed avvincente recitazione, a monte, una certosina opera di ricerca storica, che argutamente e finemente rielaborata dalla sua sensibilità e dal suo ispirato istrionismo, ha consentito di mettere in scena in forma esaustiva e appassionata le vicende di un corpo militare così prossimo al cuore della gente semplice e alle necessità degli ultimi” è un altro entusiasta e argomentato commento alla narrazione di Piana.

Vicenza, 8 maggio 2024

Fonte: Federica Zanini – Addetta stampa Adunata Alpini 2024 Srl