Teatro Astra di Schio: Bobby Solo e i Risi & Bisi

Dopo il grande successo a Malo, la doppia celebrazione che vede protagonisti Bobby Solo e i Risi & Bisi si ripete al Teatro Astra di Schio venerdì 31 maggio , con inizio alle ore 21.

L’evento, promosso da Scoppio Spettacoli e patrocinato dal Comune di Schio, prevede un prologo cabarettistico in stile locale dei Risi & Bisi, che reinterpretano alcune delle canzoni di Bobby in modo originale per festeggiare i 40 anni del gruppo.

Successivamente, sarà la volta della star dell’evento. Durante la serata, non mancheranno spunti satirici sulle imminenti elezioni e sul raduno degli alpini di Vicenza.

Bobby Solo

Bobby festeggia i 60 anni di “Una lacrima sul viso”, brano presentato al Festival di Sanremo 1964 e destinato a diventare un classico della musica leggera italiana, con oltre 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Sul palco del Teatro Astra Bobby si esibirà con la sua band, composta da:

Valerio Marchetti alla chitarra,

Stefano Pettirossi alle tastiere,

Giorgio Antoniazzi al basso

Emanuele Zamperini alla batteria,

proponendo i suoi grandi successi ma anche brani blues, country e soprattutto rock’n roll, in linea con la sua dichiarata passione per Elvis Presley.

Infine, è prevista una sorpresa finale. Il vincitore di ben due edizioni del Festival di Sanremo in Veneto si sente a casa, avendo vissuto nella regione per una decina d’anni. E con il nostro dialetto, gioca volentieri, avendolo ben assimilato, tanto più che ora risiede nei pressi di Pordenone.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket.com e nei punti vendita abilitati:

Fondazione Teatro Civico,

Discovery e Posta Express a Schio,

Tabaccheria Punto Servizi Balasso a Thiene.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.scoppiospettacoli.it

Fonte Alessandro De Barba Promozione eventi