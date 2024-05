“S’Unda Manna”: a Vicenza uno spettacolo tra passato e presente

L’Associazione Culturale Grazia Deledda di Vicenza è lieta di invitarvi, sabato 18 maggio 2024 alle ore 19,30 presso l’Auditorium dei Carmini, in Corso Fogazzaro 254 a Vicenza, alla presentazione dello spettacolo teatrale:

“S’Unda Manna” – di e con Elisa Pistis.

“S’Unda Manna” è la storia di un uomo, di un Paese, ma anche di un altrove…

L’autrice prende spunto da una storia realmente accaduta alla sua famiglia e al suo territorio e crea una realtà̀ che si snoda continuamente tra passato e presente, in un flusso di immagini, di sensazioni, di piani temporali che si compenetrano.

Arturo, il protagonista ultranovantenne, si trova a fare i conti con la propria vita, il proprio mondo interiore, in dialogo costante con lo spettatore.

Pur affrontando tematiche come la rimozione del trauma di fronte a eventi dolorosi, il senso di colpa del sopravvissuto, la caducità̀ della vita…, il personaggio di Arturo risulta molto simpatico, accattivante e lo spettacolo si muove su un equilibrio continuo tra la commozione e la risata.

Un inno alla vita e un invito a sfruttare al massimo il Tempo di cui disponiamo.

Elisa Pistis

Elisa Pistis è un’attrice e autrice professionista di Elmas (CA), laureata in Beni Culturali, diplomata all’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, laureata in Drammaturgia e Sceneggiatura dell’Accademia Nazionale Silvio d’Amico di Roma.

Collabora come attrice e autrice con diverse compagnie del panorama teatrale italiano. Tra il 2016 e il 2018 lavora con Marco Baliani e Lella Costa per il progetto Human, in tournée per due stagioni.

Tra i progetti da lei ideati, composti e interpretati, presentati in Italia e all’estero, la rielaborazione al femminile di “Mistero Buffo” di Dario Fo (per il quale nel 2019 viene chiamata a partecipare ad un TEDxWomen a Zurigo con la sua testimonianza sull’empowerment femminile e nel 2021 riceve il patrocinio dalla Fondazione FO-RAME) e “Articoli per Signore – Le donne nelle cronache dell’Unione Sarda” che tratta l’argomento della disparità di genere attraverso gli articoli dell’Unione Sarda, da una ricerca di Maria Francesca Chiappe, prima donna capo cronista dell’Unione Sarda.

Lavora come interprete, doppiatrice e autrice per la RAI. Ha lavorato inoltre in alcuni cortometraggi, lungometraggi e webserie e collabora con alcune case editrici per la realizzazione di audiolibri.

Nel dicembre 2021 le viene conferito il Premio Alziator per il Teatro.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

L’appuntamento è dunque per sabato 18 maggio 2024 alle ore 19,30, presso l’Auditorium dei Carmini in Corso Fogazzaro 254, a Vicenza.

È gradita la vostra presenza.

Vicenza, 14 maggio 2024

Fonte: Associazione Culturale Grazia Deledda APS – Ufficio Stampa