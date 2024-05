Stefano Lorenzetti; il nuovo libro “Nata per morire”

Il Conservatorio di Vicenza è lieto di annunciare la presentazione del nuovo libro del Direttore Stefano Lorenzetti “Nata per morire. Memoria della musica e musica della memoria in Età Moderna” (Libreria Musicale Italiana – 2023).

Stefano Lorenzetti

L’evento si terrà mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 18:30 presso la Biblioteca Bertoliana di Vicenza. La presentazione sarà condotta in forma di dialogo con Ezio Spinoccia, Vice Direttore del Conservatorio di Vicenza.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

“Nata per morire”

Rappresenta un viaggio affascinante nella comprensione della musica come pensiero e azione, esplorando aspetti nascosti e rimossi dei sistemi di conoscenze che ne legittimano l’esistenza.

Il cammino intrapreso è di natura teoretica per cercare di ricostruire uno sguardo d’insieme, una veduta dall’alto di processi che si estendono nello spazio e nel tempo, uno spazio che non si può comprendere se non astraendo da ogni rigida localizzazione geografica e un tempo che non si può, parimenti, comprendere se non astraendo da ogni rigida misurazione cronologica.

La prima parte del libro è dedicata allo studio della dimensione simbolica della musica.

La seconda parte cerca di testimoniare il processo di visualizzazione del sapere musicale, senza il quale la musica non avrebbe potuto costituirsi in disciplina.

La terza parte si rivolge al mondo invisibile della sonorità, per tentare di comprendere la natura della musica in quanto lingua significante.

Stefano Lorenzetti offre una prospettiva teoretica unica, ricostruendo uno sguardo d’insieme sui processi musicali che si estendono nello spazio e nel tempo.

Un’occasione unica per riflettere sulla musica e sul suo significato nella nostra società.

Per maggiori informazioni: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it – 0444 578211

Fonte Jessica Valli Ufficio stampa – Comunicazione – Cerimoniale

Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”

contra’ San Domenico, 33 – 36100 Vicenza

www.consvi.it – ufficiostampa@consvi.it