Spazio Casabianca a Malo: la mostra “Dimensione in più”

Sabato 1 giugno alle 17 sarà inaugurata allo spazio Casabianca di largo Morandi 1 a Malo, la mostra “Dimensione in più”, prima iniziativa varata dall’associazione culturale ArtE864, costituitasi nello scorso febbraio e presentata ufficialmente un paio di settimane fa in sala consiliare, con l’obiettivo di promuovere la cultura a 360 gradi.

La mostra, patrocinata dal Comune di Malo e dalla Regione Veneto, vedrà l’esposizione di opere degli artisti Edoardo Bocchi, Linda De Zen, Paolo Gualtiero, Andrea Maino, Piero Martinello, Corrado Meneguzzo, Eva Trentin, con il supporto tecnico di Marco Fanton.

La mostra sarà visitabile, ad ingresso gratuito, sino al 30 giugno al venerdì dalle 16 alle 19, al sabato e alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Ecco alcune note degli artisti in mostra

Paolo Gualtiero

Maladense classe 1961, lavorando nel mondo della moda ha da sempre coltivato la passione per l’alrte. Durante il lockdown del 2020 ha iniziato a sperimentare, con tecniche pittoriche e scultoree innovative, utilizzando la cartapesta in modi originali. Il suo sogno è portare la cartapesta, materiale povero e sottovalutato, dai festeggiamenti del carnevale alle stanze dei musei. A

Gabriele Grotto

Batterista e filmmaker. Vive a Malo . La sua ricerca musicale è orientata verso il jazz, la sperimentazione, l’improvvisazione e l’interazione con diverse forme di rappresentazione quali: teatro, video, letture, performance. E’ autore di cortometraggi e docufilm.

Linda De Zen

Si laurea in spettacolo al DAMS di Padova nel 2014. Da allora il suo interesse per l’arte si sviluppa anche praticamente. Il suo processo pittorico si crea nei ritratti a occhi chiusi, opere in cui l’artista rifiuta l’osservazione del medium e si concentra sul soggetto che ha di fronte trasformando la sua percezione visiva nel tratto. Nel 2017 si trasferisce a Roma per proseguire la sua ricerca. Negli anni spone in tutti Italia, con la curatrice Rossana Calbi, progetti che partendo dalla pittura approdano alla penna 3D. Per la mostra “la dimensione in più” porta un in serie di opere che si intitolano: la fuoriuscita dell’io, un percorso visivo che dalla tela alla scultura lascia spazio alla parte più inconscia di noi.

Edoardo Bocchi

Filmmaker, sperimenta con suoni e immagini sin dall’infanzia. “Falsario” nasce dal fascino per le voci senili e dall’interesse per le nuove tecnologie. Esplora i ricordi di tre anziani, elaborandoli con l’intelligenza artificiale in sei opere su tela, accompagnate da un documentario.

Eva Trentin

Nata a Malo nel 1977, vive e lavora a Marano Vicentino. Artista internazionale si distingue per l’uso innovativo della stampa naturale, una tecnica che rappresenta un ponte tra l’arte e il design e incarna un ritorno alle origini e al rispetto per l’ambiente. Le sue creazioni si pongono come narrazioni visive di luoghi, momenti, storie e emozioni.

Piero Martinello

Fotografo formatosi presso Fabrica, il centro internazionale di ricerca per la comunicazione di Benetton, dove ha lavorato per Colors Magazine. Il suo progetto Radicalia è stato inserito da Time Magazine nella lista dei migliori 30 libri fotografici del 2016, ed esposto a Les Rencontres d’Arles.

Suoi lavori sono inoltre stati esposti presso Museion, Museo di Arte Moderna di Mosca, galleria Le Dictateur, Basilica Palladiana di Vicenza, Palau Robert di Barcellona, Espace Images di Vevey e Campbell House Museum di Toronto.

Corrado Meneguzzo

Maladense, fin da giovane è attratto dal mondo dell’arte, frequentando l’ambiente artistico e culturale che gravita attorno al laboratorio per l’arte contemporanea Casabianca di Malo. E’ stato definito un artista eclettico che spazia dalla pittura alla scultura. Ha esposto alla Biennale di Venezia ed ha ricevuto commenti positivi di vari critici d’arte, tra cui Vittorio Sgarbi.

Malo, 30 maggio 2024

Responsabile dei Servizi al Cittadino Comune di Malo