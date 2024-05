SoundCheck al Super per un concerto non-stop libero e gratuito

Un grande evento dedicato a tutti gli amanti della musica, SoundCheck, un concerto non-stop libero e gratuito, un punto di incontro tra i generi musicali e le generazioni.

Sabato 25 maggio dalle ore 19.00

al Teatro Cinema Super di Valdagno prenderà vita la prima edizione di SoundCheck, l’evento che fa il punto sulla situazione musicale della nostra vallata.

Il Teatro della Città apre le porte a band storiche o giovani, artisti emergenti o esperti, insomma a tutti coloro che contribuiscono a rendere Valdagno una città fatta di musica.

Ti ricordiamo che sei sempre in tempo per

ACQUISTARE O REGALARE UNA TESSERA 10 INGRESSI

Per tutti gli eventi organizzati da Teatro Cinema Super il cui biglietto d’ingresso costa 6€ o un suo multiplo si potrà utilizzare la tessera. La tessera non è nominale e può essere utilizzata da persone diverse anche per lo stesso evento!

Ti aspettiamo in biglietteria il lunedì o il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 oppure durante gli eventi in programmazione.

In omaggio riceverai una cartolina storica del Teatro Cinema Super!

Teatro Cinema Super Viale Trento, 28 Valdagno, Vi 36078 Italy

Cinema

IO, NOI E GABER

Giovedì 23 maggio ore 18.30

di Riccardo Milani – Italia, 2023 – 135 min

Il documentario è un ritratto vivo e incisivo del Signor G. Un viaggio esclusivo che attraversa tutte le fasi della sua carriera artistica: dai primissimi esordi nei locali di Milano al rock con Adriano Celentano, dal sodalizio artistico e surreale con l’amico Jannacci agli iconici duetti con Mina e alle canzoni con Maria Monti. Dagli anni della popolarità televisiva al teatro, con l’invenzione, insieme a Sandro Luporini, del Teatro Canzone, piena espressione del suo impegno politico e culturale.