Silent Book Club a Vicenza: letture in silenzio al parco Querini

Un Silent book club anche a Vicenza: giovedì 25 luglio alle 19 alle ex serre di parco Querini

Basta portare un libro per leggere in silenzio assieme ad altre persone

Giovedì 25 luglio alle 19 alle ex serre di parco Querini prenderà avvio anche a Vicenza un Silent book club. Dopo una breve presentazione dell’iniziativa, si potrà condividere un’ora di lettura, in silenzio, all’aperto, cui seguirà un momento conviviale, di scambio di consigli di lettura, ma anche di degustazione di prodotti locali all’insegna di scelte alimentari consapevoli, salutari e sostenibili, grazie al progetto europeo H2020 Cities2030 – Co-creare sistemi alimentari resilienti e sostenibili verso Food2030, cui partecipa anche il Comune di Vicenza.

Promozione e origine del Silent Book Club

L’iniziativa del Silent book club è promossa dell’assessorato all’ambiente del Comune assieme alla Biblioteca civica Bertoliana, sulla scia di esperienze già avviate in altre città italiane, ma soprattutto all’estero. Silent Book Club (SBC) è infatti un marchio registrato creato nel 2012 da due ragazze americane, Guinevere de la Mare e Laura Gluhanich. La caratteristica è che ci si trova per condividere il piacere della lettura silenziosa, ognuno con un libro a sua scelta. Il luogo non ha importanza, basta che sia quieto e che ci sia una buona illuminazione.

Rigenerazione delle ex serre di Parco Querini

«Al centro di un progetto di rigenerazione di cui fin da subito mi sono occupata, ci sono le ex serre di Parco Querini – dichiara Sara Baldinato, assessore all’ambiente e al patrimonio -, un luogo incantevole in uno degli scorci più suggestivi della città. In attesa che la città possa godere in modo continuativo di questi spazi, rendendole a pieno titolo e di nuovo le ex serre di Parco Querini, il Silent book club è una bella iniziativa che accomuna più di 50 Paesi in tutto il mondo e che le fa rivivere, dando la possibilità ai tanti appassionati di lettura di rigenerarsi in questo luogo, per poi scambiarsi commenti sui libri. Un piccolo buffet con prodotti del territorio, in nome di una sana e corretta alimentazione, ci darà lo spunto di disseminare i concetti approfonditi in città grazie al progetto europeo Cities2030».

Collaborazione con le librerie locali

«Come l’iniziativa ‘Cortili aperti’ da poco lanciata – sottolinea Alberto Galla, presidente del consiglio di amministrazione della civica di Vicenza -, che coinvolge gli spazi all’aperto delle sedi della Bertoliana di contra’ Riale, anche il Silent book club, seppure in via individuale e silenziosa, offre un’occasione in più per far incontrare le persone e per avvicinarle al libro e alla lettura, in modo condiviso. Abbiamo peraltro trovato l’adesione convinta delle librerie della città, che si faranno a loro volta promotrici dell’iniziativa con i propri clienti, e del neonato gruppo di lettura rivolto ai giovani tra i 20 e 30 anni, che ha mosso i suoi primi passi da pochi giorni a Palazzo Costantini».

All’appuntamento basterà portare sotto il braccio il proprio libro e magari una coperta o un cuscino: saranno infatti disponibili delle sedute, ma nulla vieterà di accomodarsi a leggere direttamente sul prato, davanti alle ex serre.

Per informazioni: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it

Vicenza, 17 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa