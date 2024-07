Schio: quinta edizione del Festival “Summer Dance Exchange”

Il Festival “Summer Dance Exchange” ha avuto il suo esordio nel 2020 con l’obiettivo di favorire gli scambi culturali invitando artisti e maestri di altri paesi per condividere ed esplorare diversi linguaggi. Inoltre, attraverso questo progetto culturale, si intende utilizzare e valorizzare alcuni spazi suggestivi della città di Schio.

“Summer Dance Exchange”

La quinta edizione del Festival si sviluppa dal 1° al 12 luglio 2024 , in questi giorni sono in corso stages di danza classica, moderna, contemporanea e musical. Sono previsti inoltre una performance e due spettacoli che vedranno protagonisti, oltre agli stessi allievi, artisti di fama internazionale.

Il 6 luglio alle ore 21.15

Presso l’anfiteatro Toaldi Capra, si terrà la performance “Personal Dance”, un lavoro che valorizza giovani talenti del territorio che avranno la possibilità di mostrare le loro composizioni personali e assoli creati appositamente per loro da importanti coreografi. In caso di maltempo la Performance si terrà presso il Faber Box (sala Meeting Box)

Il 10 luglio

Presso il Teatro Civico di Schio, si terrà una serata di Gala con la partecipazione di danzatori e coreografi di alto profilo artistico. Verranno portare in scena coreografie firmate da maestri affermati nel panorama italiano ed europeo come Francesca Frassinelli (ex danzatrice Balletto Nazionale del Canada) che ha creato un passo a due appositamente per questa occasione, Angelo Monaco (maestro e coreografo – Nizza) e Sara Buratti (coreografa – Ravenna).

Ospiti della serata il ballerino e coreografo Raffaele Scicchitano e Riccardo Meneghini, danzatore della Carolyn Carlson Company che presenterà un assolo creato dalla stessa Carolyn Carlson.

Il 12 luglio

Presso il Teatro Civico di Schio, si terrà una serata di Musical con la partecipazione straordinaria di cantanti e professionisti del mondo del Musical. Il lavoro sarà liberamente ispirato ai famosi Musical come “IL fantasma dell’Opera”, “Shrek”, “Billy Elliot”, “La Sirenetta”, “Wonderland”

Lo spettacolo è adatto ad un vasto pubblico, dai grandi ai bambini e per gli amanti, non solo della danza, ma anche del canto e della recitazione.

Costo dei biglietti

Per “Personal Dance” e “Gala Orizzonte Danza”

Interi 10€

Ridotti 8€

Per “Note da Broadway”

Interi 13€

Ridotti 8€

Servizio Comunicazione Palazzo Garbin – Municipio