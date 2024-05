L’ultimo appuntamento della stagione musicale è martedì 14 maggio ore 21 al Teatro Civico – Schio Musica 2023-2024 presenta “Milano Saxophone Quartet”



Il quartetto di sassofonisti presenta il nuovo album con un programma vario e coinvolgente da Glazunov al tango di Escaich fino alle “Danze slave” di Dvořák

Schio Musica 2023-2024

La stagione musicale realizzata dalla Fondazione Teatro Civico e dal Comune di Schio in collaborazione con Asolo Musica, arriva a conclusione: martedì 14 maggio ore 21 al Teatro Civico di Schio (VI) il Milano Saxophone Quartet presenta il nuovo album “Metamorphosis”.

Dopo la residenza al Teatro Civico per la registrazione dell’album, il gruppo composto dai quattro giovani e talentuosi sassofonisti Livia Ferrara, Massimiliano Girardi, Damiano Grandesso e Stefano Papa torna a Schio proponendo al pubblico un concerto che è una vera e propria metamorfosi.

Lo spettatore si ritrova a testimoniare la trasformazione sonora del quartetto di sassofoni che dà mostra di una delle sue principali caratteristiche: la flessibilità.

Il programma si apre con il “Quartetto op. 102“di Alexander Glazunov, la cui storia è essa stessa una metamorfosi; il compositore, infatti, conosce per la prima volta il sassofono in un jazz club di Parigi, ma è soltanto quando ascolta il “Quatuor de saxophones de la Garde républicaine” che decide di scrivere per questa formazione.

Abbandonando poi il salotto romantico di Glazunov, si cambierà totalmente stile con “Tango virtuoso”. Brano in cui il compositore Thierry Escaich dedica ai sassofoni un capolavoro cameristico che vede gli strumenti partecipare al ballo in maniera organistica.

Il programma si conclude con un’ultima metamorfosi: le “Danze slave” di Dvořák. Esse sono la chiara dimostrazione di come la musica folkloristica si sia trasformata per andare a occupare un posto di rilievo nel repertorio della musica “colta”.

Un programma eclettico e originale per l’ultima serata della stagione musicale al Teatro Civico.

Milano Saxophone Quartet

Presente nel panorama musicale internazionale dal 2010. Ha suonato in numerose sale da concerto. Nel 2020-21 è stato protagonista di un tour europeo in Montenegro, Serbia, Slovenia, Croazia, Portogallo, Spagna, Francia, Svizzera, Austria e San Marino.

Nei suoi primi due album ha dato nuova voce a compositori e stili musicali apparentemente lontani dalla consueta fisionomia timbrica. Col suo lavoro discografico “Skylines”, registrato per Ambiente Audio, si è invece spinto nella ricerca intima delle sonorità più affini al sassofono, contribuendo alla creazione di un nuovo repertorio per questo strumento.

Informazioni: Platea e palchi 1° ordine: intero € 18,00, ridotto over 65 € 16,00, ridotto under 35 € 12,00. Galleria, palchi 2° ordine e loggione: intero € 15,00, ridotto over 65 € 13,00, ridotto under 35 € 11,00. Le sere di spettacolo la biglietteria del Teatro Civico apre alle ore 20.

Info: Teatro Civico, tel 0445 525577, info@teatrocivicoschio.it, www.teatrocivicoschio.it.

Schio – VI – 09.05.2024