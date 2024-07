Schio Grande Teatro 2023-2024, record di presenze

Il programma artistico di questa stagione a Schio ha registrato ottimi dati con un importante incremento dei giovani spettatori under 19 e under 35

SCHIO GRANDE TEATRO 2023-2024

RECORD DI 25.000 PRESENZE, 200 GIORNATE DI APERTURA, 200 ARTISTI

IL TEATRO A SCHIO TI FA SENTIRE A CASA

Tre rassegne in cartellone tra prosa, musica e danza con artisti del panorama nazionale, uno speciale appuntamento di circo contemporaneo, laboratori e percorsi per le giovani generazioni e per i cittadini dai 3 ai 92 anni

La stagione artistica 2023/2024 realizzata dalla Fondazione Tetro Civico di Schio (VI) in collaborazione con il Comune di Schio e con la direzione artistica di Federico Corona è giunta a conclusione con grandi risultati di pubblico tra il Teatro Civico, il Teatro Astra e la Sala Calendoli.

Fondazione Tetro Civico

Sono 200 le giornate di apertura totali delle tre sale, suddivise equamente tra spettacoli direttamente organizzati dalla Fondazione, progetti speciali rivolti ai cittadini e alle giovani generazioni ed eventi realizzati da organizzatori esterni. Il Teatro Civico in particolare per questa stagione è stato un crocevia di persone e attività che ha coinvolto cittadini dai 3 ai 92 anni in spettacoli, laboratori, progetti educativi, percorsi di sviluppo del pubblico, incontri e visite guidate.

Le attività realizzate dalla Fondazione Teatro Civico e il Comune di Schio, grazie al sostegno dei soci sostenitori e delle aziende sponsor, hanno registrato un record di 25.000 presenze (+20% rispetto alla stagione 2022/2023) con oltre 200 artisti in scena durante gli 11 mesi di attività. Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani interpreti under 35 che sono stati circa la metà degli artisti che hanno calcato il palcoscenico durante gli appuntamenti del cartellone Schio Grande Teatro.

Silvio Genito

«Questa edizione conferma il lavoro svolto in questi 30 anni dalla Fondazione Teatro Civico sul territorio – dichiara il Presidente Silvio Genito -. Un record di presenze che conferma il posizionamento del Teatro Civico come istituzione culturale, anche nei confronti dei numerosi partner e sostenitori che desiderano disegnare con noi un sentiero culturale all’interno della città».

Importanti anche le diverse collaborazioni e le partnership di cui ogni anno l’ente culturale scledense si avvale per arricchire l’offerta alla città: Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale e Asolo Musica per i cartelloni di prosa e musica; il Teatro Comunale Città di Vicenza nell’ambito del Festival Danza in Rete; Operaestate Festival e CSC Centro per la Scena Contemporanea per il progetto Dance Well ricerca e movimento per il Parkinson e la rete provinciale Teatri Vi.Vi.

Tre rassegne

Il cartellone è suddiviso in tre rassegne (Schio Grande Teatro, Schio Musica e Schio Teatro Popolare) che hanno offerto in totale 24 spettacoli serali, con l’aggiunta di una seconda replica per lo spettacolo di Natalino Balasso vista la grande affluenza. A queste serate si sono aggiunti due concerti speciali: l’atteso Concerto di Capodanno realizzato in collaborazione il gruppo di aziende Imprese e Cultura e l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta; l’esame finale del biennio accademico in direzione d’orchestra in collaborazione con l’Orchestra del Teatro Olimpico.

Il successo della stagione 2023-2024 è testimoniato dai dati di vendita: 10 serate con il tutto esaurito e un’occupazione media della sala dell’80%. In totale gli spettacoli del cartellone hanno raggiunto 10.000 presenze (+25% rispetto alla precedente stagione) di cui 650 abbonati (+10% rispetto alla precedente stagione con un picco del +45% sulla formula libera scelta a 5 spettacoli).

Il pubblico

Molto significativo il dato riguardante il pubblico più giovane: gli abbonati under 19 sono stati 30 e la formula di abbonamento speciale per gli under 35 ha raddoppiato le sottoscrizioni. In forte aumento anche l’acquisto di biglietti per i singoli spettacoli da parte del pubblico under 35 con un +50% rispetto alla 2022/2023. L’incremento del pubblico più giovane è il risultato del lavoro che la Fondazione Teatro Civico da diversi anni realizza attraverso progetti ad hoc per le nuove generazioni in collaborazione con gli istituti scolastici. L’obiettivo è quello di diffondere la cultura teatrale tra i giovani e rendere il Teatro Civico un luogo accogliente e sicuro, in cui potersi confrontare con i temi del presente.

In aumento anche la partecipazione agli appuntamenti del Festival Danza in Rete: per questa edizione sono stati tre gli spettacoli a Schio di cui uno tutto esaurito e una performance urbana nel centro città. Grande successo anche per la rassegna Vieni a Teatro con Mamma e Papà, la rassegna domenicale per famiglie che quest’anno ha proposto 6 spettacoli, di cui uno in doppia replica per i piccolissimi da 1 a 4 anni, per un totale di 1700 spettatori.

Tra le novità di quest’anno

L’introduzione di un prologo di stagione affidato alla compagnia circense internazionale Machine de Cirque che ha dato il via ad una stagione apprezzatissima dal pubblico. Dal questionario di gradimento 2023/2024 emerge infatti che oltre l’80% degli spettatori ha votato 4 o 5 su 5 per il programma proposto, ma non solo: nel sondaggio di fine stagione gli spettatori di Schio descrivono il teatro in maniera intima e personale, come un «luogo accogliente, aperto, in cui sentirsi liberi, sorpresi e appagati», a conferma del claim “Vieni a casa tua” che dal 2018 accompagna la comunicazione di tutte le attività della Fondazione Teatro Civico.

Completa la proposta di spettacoli anche la rassegna “Teatro Scuola” rivolta a tutti gli istituti scolastici con spettacoli elaborati appositamente per gli studenti dalle migliori compagnie di teatro ragazzi del panorama nazionale. La rassegna, interamente realizzata al Teatro Civico, ha portato a teatro 7.000 studenti dai 3 ai 19 anni per un totale di 38 appuntamenti, offrendo la possibilità a molti ragazzi di assistere ad uno spettacolo teatrale almeno una volta nel corso dell’anno scolastico.

“Schio Civico Aperto”

Tra i progetti di coinvolgimento del territorio, la stagione 2023/2024 ha proposto anche la rassegna “Schio Civico Aperto”, una 5 giorni di spettacoli e masterclass con le associazioni culturali e le scuole di danza di Schio per portare in scena al Teatro Civico i talenti del territorio, che ha chiamato a teatro 1500 spettatori.

Questi risultati sono stati raggiunti anche grazie alle diverse azioni di coinvolgimento del pubblico tramite laboratori, percorsi e incontri che la Fondazione Teatro Civico e il Comune di Schio promuovono ogni anno e alla qualità della proposta artistica che ha coinvolto interpreti del panorama nazionale: Machine de Cirque, Andrea Pennacchi, Lucilla Giagnoni, Gabriele Vacis e PEM Potenziali Evocati Multimediali, Neri Marcorè, Natalino Balasso, COB Compagnia Opus Ballet, Elio, Leonardo Manzan. Famiglia Carrara, compagnia Iagulli/Raimondi, Agnese & Tiziano, Maud Nelissen / Charlie Chaplin, Sonig Tchakerian, Pietro Tonolo, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, Milano Saxophone Quartet, Penta Trio e Roberto Loreggian.

Il programma artistico 2023-2024

della Fondazione Teatro Civico è realizzato grazie all’importante sostegno del Comune di Schio e dei soci BVR Banca – Banche Venete Riunite Credito Cooperativo, De Pretto Industrie srl, Mair Research spa, Vallortigara Servizi Ambientali spa e il contributo di Camera di Commercio di Vicenza e Fondazione Banca Popolare di Marostica.

Imprescindibile è il sostegno di partner e sponsor con cui la Fondazione ha costruito relazioni consolidate: Siggi group spa, FPL Full Project Living, Pasubio Industria Grafica Cartotecnica, Velvet Lenses, Analisi srl, Caffè Carraro, Centro Lamiere srl, Legnami Pesavento, Salotto Ottico, Sella Farmaceutici e Sistemassociati. Lo sponsor di “Schio Musica”: Massignani & C. Gli sponsor tecnici: Ombre Rosse Service, Grafiche Marcolin. I partner dei progetti educativi: Lions Club Schio, Avis Altovicentino Giuseppe Luca Firrarello e Marco Giordan di Fideuram Private Banker e Farmacia Alla Madonna dr. Traballi. Il media partner dell’intera attività è Il Giornale di Vicenza.

Schio – VI – 01.07.2024