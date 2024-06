Schio: esibizione del “Cuncordu Sas Enas di Bortigali”

L’Associazione Culturale Grazia Deledda di Vicenza e l’Associazione El Fogolare di Schio con il patrocinio del Comune di Schio, hanno il piacere di invitarvi sabato 8 giugno 2024 alle ore 17,00 nella sede di Via Sciesa 10 a Schio, all’esibizione del

Cuncordu Sas Enas di Bortigali

Interverrà inoltre il Coro Monte Pasubio Città di Schio.

La Sardegna possiede un vasto patrimonio di musiche oralmente trasmesse: ogni paese ha la sua musica.

Le finalità dell’Associazione Cuncordu Sas Enas sono la ricerca e l’approfondimento di tutto ciò che attiene alla cultura tradizionale di Bortigali (NU), con particolare riguardo al canto a chidasantinu, a cuncordu e alle poesie dei poeti del luogo.

Il canto sacro a più voci bortigalese, e così chi lo esegue, è detto chidasantinu, da sa Chida Santa, la Settimana Santa.

Il cantu a cuncordu è un genere di canto corale, diffuso in Sardegna, simile al cantu a tenore, da cui si discosta per una serie di differenze tecniche e, soprattutto, per i repertori.

L’associazione Sas Enas è composta da: Giuseppe Piras, Gianni Manconi, Antonio Sannia, Antonello Ledda, Mario Carboni e Angelo Ledda (contra) Luigi P. Demuru e Angelo Demuru (bassu) Rosario Caggiari e Maurizio Puggioni (mesa boghe) Antonello Deriu (boghe).

Il Coro Monte Pasubio Città di Schio

Fondato nel 1968, è un coro popolare misto diretto dal maestro Giorgio Mendo.

Il suo repertorio spazia dai canti popolari alpini al pop moderno, non disdegnando la musica popolare europea. Si distingue per il modo di cantare ricco di musicalità ed espressione, ponendosi al di fuori degli schemi abituali.

Vincitore di 6 Concorsi Nazionali, il coro ha tenuto concerti in tutta Italia ed in vari paesi esteri, ottenendo ampi consensi di critica e di pubblico.

Seguirà apericena sardo/veneta, con contributo di € 5,00.

Per informazioni e prenotazioni tel. 3467387288 (Lionella).

L’appuntamento è dunque per sabato 8 giugno 2024 alle ore 17,00, in Via Sciesa 10 a Schio.

Associazione Culturale Grazia Deledda APS

Viale Anconetta 77 – 36100 Vicenza

Tel. 335 524 0228

gdeleddavicenza@gmail.com



https://www.assgraziadeleddavi.it/



https://www.facebook.com/circolo.sardi.vicenza