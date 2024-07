Rosà, parco delle Rose: concerto della “BlueSingers & Orchestra”

Concerto benefico – Musica, atmosfera e tante emozioni. Uno spettacolo dalle mille sfaccettature quello della “BlueSingers & Orchestra” diretto dal maestro Diego Brunelli che si svolgerà venerdì 19 luglio 2024 dalle ore 21.00 nella suggestiva cornice del Parco delle Rose a Rosà.

“THE GREAT POP & ROCK SHOW”

“THE GREAT POP & ROCK SHOW”, il titolo del concerto di solidarietà che vedrà parte del ricavato devoluta a sostegno dell’Istituto Palazzolo, una realtà che dà assistenza ai più fragili. “BlueSingers & Orchestra” insieme al grande chitarrista Davide Pomponio si esibiranno suonando le musiche di artisti di fama internazionale come U2, Europe, Queen, Pink Floyd, Elton John, S.Wonder Webber, L. Cohen, Zucchero ed Ennio Morricone.

Elena Mezzalira, sindaco di Rosà

«Un altro evento culturale importante nel nostro territorio che, questa volta, vede come protagonista la solidarietà – commenta il sindaco Elena Mezzalira -. Ci tengo a ringraziare la “BlueSingers & Orchestra” per aver voluto e caldeggiato questa iniziativa e per la sensibilità dimostrata nei confronti di tematiche che abbracciano il sociale e l’assistenza alle persone più deboli. Questo concerto si configura come un appuntamento di grande livello che avrà come ospite il celebre chitarrista Davide Pomponio.

Un concerto che permetterà di sostenere una realtà importante del nostro territorio come l’Istituto Palazzolo che accoglie disabili ed anziani non autosufficienti che, in quest’occasione, potranno assistere all’evento. Invitiamo la cittadinanza a partecipare in maniera massiccia perché occasioni come questa ci arricchiscono due volte: nel dare e nel ricevere».

Anche Alberto Strobbe, Presidente della “BlueSingers & Orchestra”, sottolinea l’importanza della beneficenza e della solidarietà: «Noi cerchiamo di abbinare la passione per la musica con l’aiuto nel sociale. Tutti i musicisti ed i coristi sono gratificati quando riusciamo ad abbinare in maniera così profonda una finalità importante, come in questo caso, alla nostra mission che è fare musica e farla nel migliore dei modi.

Assieme al Rotary Club di Bassano del Grappa abbiamo scelto l’Istituto Palazzolo per devolvere a loro parte del ricavato in quanto pensiamo che sia un fiore all’occhiello per la gente che necessita di assistenza e di aiuto».

COMUNE DI ROSÀ UFFICIO STAMPA

Comunicato del 17/07/2024