Rosà, frazione di Travettore: Minifest “Il gatto senza stivali”

Giovedì 25 luglio h 20.45 – Giardino Scuole elementari Frazione di Travettore, Rosà – Uno spettacolo per insegnare la creatività

IL GATTO SENZA STIVALI

GLI ALCUNI

(Frazione di Travettore, Rosà) Prosegue il Minifest, la rassegna di teatro dedicata alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie, a cura di Operaestate Festival che Giovedì 25 luglio alle 20.45, porterà nel Giardino delle scuole elementari (via Concordia) nella Frazione di Travettore a Rosà, lo spettacolo Il gatto senza stivali, produzione de Gli Alcuni, spettacolo d’attore con pupazzi, adatto ad un pubblico dai 3 anni agli 8 anni.

Un evento inserito nel ricco cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dalla Città di Bassano del Grappa. Qui in collaborazione con il comune di Rosà e la Regione Veneto. Sostenuto dal Ministero della Cultura, dall’Unione Europea e da aziende e Fondazioni “Amici del Festival”.

Rosà, frazione di Travettore

Polpetta e Frollino

La famosa fiaba di Perrault comincia in modo particolare: per uno strano fatto le pagine del libro sono tutte in disordine e si mescolano con altre storie. Saranno i due personaggi Polpetta e Frollino, aiutati dai bambini, a dover sistemar l’ordine delle cose. Tra incantesimi, creature pericolose e avventure di ogni tipo, i bambini accompagneranno i protagonisti in un viaggio attraverso le diverse storie per aiutare il gatto senza stivali.

Lo spettacolo, con regia di Sergio Manfio e Laura Fintina è un invito all’utilizzo della creatività, che va cercata ovunque perché si può “nascondere” sotto anche le più piccole cose. In scena Tullia Dalle Carbonare e Simone Babetto coinvolgono nella storia i giovani spettatori. Con suggerimenti e danze ne diventano coprotagonisti, ritmando i tempi della narrazione.

Gruppo Alcuni

Fondato nel 2006 da Francesco e Sergio Manfio, il Gruppo Alcuni si è affermato come una delle più importanti aziende nel settore dell’edutainment per la fascia di età compresa tra i 2 e i 12 anni.

Con oltre 100 dipendenti solo in Italia, si dedica alla creazione di contenuti di alta qualità che catturano l’immaginazione dei giovani spettatori. Operando su diverse piattaforme di comunicazione, tra cui cinema, televisione, editoria, giochi…

In caso di maltempo lo spettacolo verrà allestito nella Sala Polivalente Stadio (Via O.Fallaci)

Nei giorni di spettacolo, la biglietteria presso i luoghi dove gli stessi si svolgeranno, sarà aperta a partire da 45 minuti prima dell’orario di inizio dello stesso per permettere il ritiro dei biglietti prenotati telefonicamente e per l’acquisto di eventuali posti rimasti disponibili.

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Alessia Zanchetta

Relazione Esterne Operaestate/CSC/Dance Well