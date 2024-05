Relazionesimo; incontro con Chiara Giaccardi e Mauro Magatti

Le relazioni tra economia e società: accrescere la vita senza distruggere il mondo – Relazionesimo – Lunedì 6 maggio a Bassano del Grappa un confronto con Chiara Giaccardi e Mauro Magatti a partire dal loro libro “Generare libertà” (Il Mulino)

Il titolo di un incontro con Chiara Giaccardi, sociologia e antropologa dei media, e Mauro Magatti, sociologo ed economista, co-autori dell’omonimo libro che sarà discusso lunedì 6 maggio 2024 alle ore 17 in Sala Chilesotti al Museo Civico di Bassano. Per iniziativa di Relazionésimo con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Le relazioni tra economia e società per accrescere la vita senza distruggere il mondo definiscono la cornice dal dibattito, cui interverrà anche Ketty Panni, presidente Relazionésimo, e il sindaco Elena Pavan per un saluto introduttivo, guidati nella conduzione dal giornalista Giandomenico Cortese.

Un libro coraggioso

Quello pubblicato da Il Mulino è un libro coraggioso che invita a ridefinire il rapporto tra la libertà di ciascuno, la società e l’ambiente. Ne esce una mappa per orientare il cambiamento – accogliendo le sfide dello sviluppo sociale, economico e del fare impresa – e per far emergere il capitale relazionale delle organizzazioni.

È per questo che l’appuntamento diventa un’utile e qualificata occasione di riflessione, dialogo e confronto non solo per la cittadinanza. Ma anche per quanti sono impegnati nella vita economica, in quella sociale, nella scuola come anche nella gestione dell’amministrazione pubblica. Soprattutto in questo periodo prossimo al rinnovo di alcuni consigli comunali che stimola il dibattito nel territorio.

La partecipazione all’incontro è libera con registrazione consigliata al link https://generareliberta.eventbrite.com

Relazionesimo

Fonte Guido Zovico – guido.zovico@relazionesimo.com