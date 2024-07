Recoaro Terme, alla seconda edizione il Piccolo Festival del pensiero

Dal 26 al 28 luglio per parlare di gentilezza e nuovi stili di vita – Dal 26 al 28 luglio torna a Recoaro Terme per la sua seconda edizione il Piccolo Festival del pensiero che per il 2024 avrà come focus il tema “Gentilezza e nuovi stili di vita”.

Curato dalla dottoressa Keren Ponzo, l’evento è promosso dall’Assessorato alla gentilezza del Comune di Recoaro Terme ed in collaborazione con la Rete Vicenza Mondo e l’Unità Pastorale di Merendaore, Parlati,

Recoaro Terme, Rovegliana.

Attraverso le diverse proposte che si articoleranno nella tre giorni recoarese, il festival mira ad ispirare i partecipanti a diventare agenti di cambiamento positivo, pronti a diffondere un approccio più gentile e solidale nelle proprie comunità, anche a partire da un confronto sulle criticità che la società attuale presenta.

Piccolo Festival del pensiero

Si apre venerdì 26 luglio alle 20.30 al Teatro LUX con i saluti e la presentazione del festival a cui seguirà il monologo teatrale di e con Paolo Rozzi dal titolo “Scrollati”.

L’indomani, sabato 27 luglio, dalle 16.30 il Parco Virgilio Trettenero si animerà con attività per ogni età: conversazioni filosofiche, yoga per bambini e anziani.

Alle 20.30, invece, si terrà la tavola rotonda “Gentilezza in pratica. Nuovi stili di vita e benessere: una sfida possibile?” con gli interventi della professoressa Chiara Volpato (Università degli Studi Milano Bicocca), della dott.ssa Silvia De Rizzo (Direttrice Ipab Centro Servizi Sociali Villa Serena Valdagno), Adriano Sella (educatore e scrittore), il prof. Alberto Felice De Toni (Sindaco di Udine). A moderare sarà la curatrice del festival, dott.ssa Keren Ponzo. Durante la serata sarà disponibile anche la traduzione LIS.

Domenica 28 luglio

Nel terzo e ultimo giorno di manifestazione, domenica 28 luglio, dalle 10.00 alle 18.00 Piazza Dolomiti si trasformerà nella “piazza delle buone pratiche” grazie alla collaborazione con la Rete Vicenza Mondo e la parrocchia di Recoaro Terme: 15 stand con altrettanti spazi-laboratorio per conoscere e confrontarsi con tematiche legate alla spesa solidale, il km0, ma anche risparmio idrico e altro. Alle 16.00 verrà aperto anche lo spazio espressivo per giovani artisti, dove chiunque sapesse e volesse cantare, suonare o recitare potrà esibirsi liberamente.

In caso di maltempo, gli appuntamenti in programma al Parco Trettenero e in Piazza Dolomiti si terranno presso il Centro Neri Pozza di Via Roma 15.

Collegata al festival ci sarà anche una mostra dedicata all’ambiente dell’Amazzonia, in programma dal 22 al 28 luglio al Centro Culturale Neri Pozza e curata da Canalete.

Ilaria Sbalchiero

«La seconda edizione del “Piccolo festival del pensiero” – spiega l’Assessore alla Gentilezza, Ilaria Sbalchiero – pone al centro l’esplorazione dei nuovi stili di vita e le azioni concrete necessarie per promuovere la gentilezza nelle nostre comunità. Attraverso panel, workshop e momenti di condivisione, il festival vuole incoraggiare un approccio più empatico e solidale nelle relazioni interpersonali. Particolarmente interessante sarà la tavola rotonda di sabato 27 luglio, dove esperti e rappresentanti della società civile si confronteranno sull’importanza della gentilezza come antidoto all’individualismo e al senso di isolamento che spesso caratterizzano la società contemporanea.

Promuovere la gentilezza significa infatti favorire una visione più ampia e connessa della nostra umanità comune. Questo festival rappresenta quindi un’opportunità preziosa per innescare un dialogo costruttivo su come possiamo coltivare relazioni più significative e costruire insieme comunità più coese e solidali. L’obiettivo finale è contribuire a costruire un mondo in cui la gentilezza sia riconosciuta come un valore fondamentale per il benessere individuale e collettivo.»

Giulio Centomo Ufficio stampa Comune di Recoaro Terme