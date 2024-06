Pedrollo Jazz Festival celebra 20anni di eccellenza della musica Jazz

“Pedrollo Jazz Festival”: Il Conservatorio di Vicenza lancia la sua Prima Edizione

Con grande entusiasmo, il Conservatorio di Vicenza annuncia l’inaugurazione del Pedrollo Jazz Festival, un evento esclusivo che celebra oltre vent’anni di eccellenza nel campo della musica jazz. Dopo l’apertura del Dipartimento di Musica Jazz nel 2002, il Conservatorio “Arrigo Pedrollo” è orgoglioso di lanciare la prima edizione di un festival interamente dedicato al jazz.

Il Pedrollo Jazz Festival, ideato dal Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio di Vicenza, presenta una programmazione di quattro concerti, che si terranno ogni venerdì sera durante il mese di giugno, dal 7 al 28, alle ore 20.00 presso il suggestivo Chiostro del Conservatorio. In caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno nella Sala Concerti “M. Pobbe”.

Questa prima edizione del festival vedrà come protagonisti alcuni dei più talentuosi ex studenti dei corsi in discipline jazz, affiancati per ogni sera da un ensemble costituito da attuali studenti del Conservatorio.

Un’opportunità unica per godere di una panoramica completa del talento jazzistico coltivato nel nostro Istituto.

I musicisti invitati per questa edizione sono Marcello Abate, Francesco Bordignon, Giovanni Fochesat e Fabio De Angelis, giovani artisti già affermati che vantano collaborazioni prestigiose ed esperienze importanti a livello internazionale.

Pedrollo Jazz Festival: programma dei concerti

7 giugno 2024 – Marcello Abate Bassless Trio

Marcello Abate (chitarra), Federico Pierantoni (trombone) e Alessandro Paternesi (batteria) presenteranno un repertorio di musica originale ispirata a diverse tradizioni, dal Mediterraneo al Nord Europa, passando per il jazz americano, il rock britannico e i grandi compositori del ‘900. La formazione insolita del trio favorisce un’interazione costante e dinamica tra i musicisti, con ampio spazio per l’improvvisazione.

In apertura il Pedrollo Jazz Ensemble composto da: Kim Yang (sassofono tenore) Francesco Bozzola (chitarra) Michele Passariello (basso elettrico) Andrea Pellarin (batteria) Veronica Abate (voce).

14 giugno 2024 – Francesco Bordignon Trio

Francesco Bordignon (contrabbasso), Alessandro Lanzoni (pianoforte) e Giuseppe Salime (batteria) offriranno un sound raffinato, che unisce composizioni originali di Bordignon e arrangiamenti di classici della tradizione jazz. Il trio si distingue per l’eleganza e la creatività, con un repertorio che abbraccia tanto le icone del jazz del passato, quanto le tendenze contemporanee.

In apertura il Pedrollo Jazz Ensemble composto da: Luca Raggiotto (chitarra) Samuele Donadio (pianoforte) Mattia Pellegrino (contrabbasso) Damiano Ianese (batteria) Camilla Dentale (voce)

21 giugno 2024 – Giovanni Fochesato – Teik Chu Quartet

Giovanni Fochesato, insieme a Lorenzo De Luca, Filippo Mampreso e Marco Soldà, porterà sul palco una formazione innovativa con due sassofonisti e due batteristi/percussionisti. Il gruppo eseguirà brani originali e arrangiamenti di classici jazzistici, offrendo una performance che spazia tra sperimentazione e tradizione.

In apertura il Pedrollo Jazz Ensemble composto da: Emiliano Bez (chitarra) Giuliano Dal Bosco (contrabbasso) Giacomo Baronchelli (batteria) Michele Milani (voce)

28 giugno 2024 – Fabio De Angelis Des Moynes Quartet

Fabio De Angelis (batteria), Lorenzo De Luca (sassofono), Luca De Toni (chitarra) e Federico Lincetto (contrabbasso) renderanno omaggio al batterista e compositore americano Bill Stewart, con un repertorio che include sia composizioni originali di Stewart che brani in cui ha collaborato come side-man o co-leader.

In apertura il Pedrollo Jazz Ensemble composto da: Lorenzo Cucco (sassofono tenore) Costantino Angelilli (chitarra) Christian Guidolin (basso elettrico) Gabriele Da Ros (batteria) Sarra Douik (voce)

Dettagli dell’evento:

Luogo: Chiostro del Conservatorio di Vicenza (in caso di maltempo, Sala Concerti “M. Pobbe”).

Date: 7, 14, 21, 28 giugno 2024.

Orario: Ogni concerto inizierà alle ore 20.00

Ingresso: Libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Il progetto Pedrollo Jazz Festival

Il Pedrollo Jazz Festival è un progetto ambizioso che mira a far conoscere alla città di Vicenza, e oltre, una realtà accademica riconosciuta quale una delle più importanti Scuole di jazz in Italia. Il Conservatorio di Vicenza vi invita a partecipare a questa celebrazione della musica jazz: un viaggio emozionante attraverso il talento e la passione dei nostri studenti e diplomati.

Per maggiori informazioni e per il programma completo degli eventi, visitate il nostro sito web www.consvi.it o contattateci all’indirizzo email produzione@consvi.it, o al numero di telefono 0444 507551.

Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”

Contrà San Domenico n. 33 – Vicenza

Vicenza, 4 giugno 2024

Fonte: Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo” – Ufficio Stampa