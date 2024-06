Paola Martello: scrittrice e illustratrice vicentina “Leggende e fiabe della Sardegna”

…Non esiste luogo come la Sardegna, dove la realtà e l’immaginazione sono così legate fra loro. Esse vivono in simbiosi quasi da pensare che l’una non possa esistere senza l’altra…” – Paola Martello: scrittrice e illustratrice vicentina

L’Associazione Grazia Deledda è lieta di invitarvi domenica 9 giugno alle ore 17,30, presso il ristorante La Rua cibo/vino/arte, in Corso Padova 181 a Vicenza, all’incontro con la scrittrice e illustratrice vicentina Paola Martello che presenta

40 CARTE PER RACCONTARE L’INCANTO DI UN’ISOLA

Leggende e fiabe della Sardegna

un libro-gioco di 40 carte che raccontano personaggi fiabeschi, animali e luoghi per viaggiare con la fantasia in una Sardegna che ci coinvolge e ci piace.

Paola Martello

Originaria di Roana, architetto, insegnante, ha illustrato libri ed è coautrice di altri testi. Tra i suoi libri ricordiamo: C’era una volta… Ista gabest an Botta, La fiaba dipinta nel gioco delle 40 carte (leggende e fiabe dell’altopiano dei Sette Comuni), Fabulando con le 56 carte (leggende e fiabe delle Dolomiti), 40 carte per raccontare l’Incanto di un’Isola (leggende e fiabe della Sardegna), Volta la carta racconta la storia (leggende e fiabe delle Isole linguistiche cimbre), La porta del Bosco, Sulle tracce delle leggende cimbre.

Ha partecipato a convegni, concorsi e mostre. É stata Presidente del Cenacolo Poeti Dialettali Vicentini e le sue composizioni poetiche sono sulle riviste di settore.

Associazione Grazia Deledda

Ricordiamo che fino al 10 giugno presso il ristorante La Rua cibo/vino/arte sarà possibile ammirare la mostra “Fuga da Vicenza… Tutti ad Arzachena!” di Gabriele Scotolati che cerca di conciliare… il mare, la lingua, la fuga, l’arrivo di chi scappa, perché non sa più chi è né dov’è. Per chi incerto non fugge, ci saranno le caricature ogni sabato sera, somma consolazione per vedersi più stravolti di come si è…

Spettacolo con apericena (frègula e degustazione di prodotti tipici sardi) €15,00.

Evento su prenotazione al nr 3929871637.

L’appuntamento è dunque per domenica 9 giugno alle ore 17,30, presso il ristorante La Rua cibo/vino/arte, in Corso Padova 181 a Vicenza.

Associazione Culturale Grazia Deledda APS

Viale Anconetta 77 – 36100 Vicenza

Tel. 335 524 0228

gdeleddavicenza@gmail.com



https://www.assgraziadeleddavi.it/



https://www.facebook.com/circolo.sardi.vicenza